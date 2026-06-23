A un mes del femicidio de Agostina Vega: las claves y las dudas de la causa
Por el caso ya hay tres detenidos y no se descartan más imputaciones. Pese a esto, persisten interrogantes que aún desvelan a los investigadores.
Hoy cumple un mes del femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que desapareció el 23 de mayo en la ciudad de Córdoba y cuyo cuerpo fue encontrado una semana después en un descampado de la zona sur de la capital provincial.
Aunque la investigación avanzó con la detención de tres personas y ya existe un principal acusado por el crimen, todavía quedan interrogantes que los investigadores intentan resolver para reconstruir por completo lo ocurrido durante las últimas horas de vida de la víctima.
El caso generó una profunda conmoción en Córdoba y tuvo repercusión en todo el país debido a la brutalidad del hecho. La autopsia determinó que Agostina murió por asfixia mecánica y que fue asesinada la misma madrugada de su desaparición.
La noche de la desaparición de Agostina Vega
Agostina Vega vivía en el barrio General Mosconi. La noche del sábado 23 de mayo salió de su casa con el argumento de que iría a la rotisería de su abuelo, pero nunca regresó. La denuncia por averiguación de paradero fue radicada horas más tarde por su madre, Melisa Heredia.
Con el avance de la investigación se pudo establecer cuál fue el recorrido de Agostina esa noche. Según la reconstrucción, la menor tomó un remís con destino al barrio Cofico donde residía Claudio Barrelier, de 33 años, ex pareja de su madre y principal acusado por el femicidio.
Antes de llegar, la adolescente le había enviado un audio a sus amigas contándoles que iba a encontrarse con Barrelier porque este tenía una “sorpresa” para su mamá.
Uno de los testimonios más importantes fue el del remisero Ariel Torres, quien llevó a Agostina hasta el barrio Cofico. El conductor relató que durante el viaje la joven le contó que iba a encontrarse “con el novio de su mamá para hacerle una sorpresa a ella”.
Torres recordó además una situación que le llamó la atención. Según declaró, cuando llegaron al destino, un hombre con campera negra y gorra se acercó para pagar el viaje. El conductor aseguró que el sujeto evitaba mirarlo directamente a la cara y que incluso entregó un dólar para completar el importe del traslado porque no tenía suficiente dinero en efectivo.
“Lo que me pareció sospechoso es que no me miraba la cara”, señaló el remisero, quien además recordó que Agostina “se bajó y se fue caminando con él, iba con confianza, como si fuese un pariente”.
Al día siguiente, mientras revisaba las redes sociales durante el entretiempo del partido entre Belgrano y River, el conductor vio la foto de la adolescente desaparecida, la reconoció y fue de inmediato a avisarle a Melisa.
La búsqueda y el hallazgo del cuerpo
Durante las horas posteriores a la denuncia se desplegó un amplio operativo de búsqueda. El miércoles se activó el Alerta Sofía, se realizaron rastrillajes y allanamientos en distintos puntos de Córdoba.
El 28 de mayo se conoció un video que mostraba a Agostina junto a Barrelier ingresando a la casa de la calle Juan del Campillo 878. Fue la última vez que se la vio con vida.
Seis días después de la desaparición, el sábado 30 de mayo, el cuerpo de Agostina fue hallado desmembrado en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra. La autopsia determinó que había sido estrangulada y se hallaron “posibles signos de abuso sexual”.
Sin embargo, el estado en el que fue encontrado el cuerpo complicó la obtención de una conclusión definitiva en la causa investigada por el fiscal Raúl Garzón.
Los primeros estudios forenses indicaron que la data de muerte se ubica entre las 23 del sábado 23 de mayo y las 5 del domingo 24 de mayo. es decir, pocas horas después de que la adolescente llegara a la casa de Barrelier.
Los detenidos
Por el momento, hay tres personas detenidas e imputada. Claudio Barrelier enfrenta una imputación por homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y violencia de género, una acusación que contempla la pena de prisión perpetua.
Además, permanecen detenidos Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani, ambos acusados de encubrimiento agravado.
En el caso de Fassetta, alquilaba una habitación en la planta baja de la casa de Barrelier y mantenía una relación de amistad con él desde hacía varios meses. Andreani, por su parte, había sido pareja del principal acusado y es la propietaria del Ford Ka negro que habría sido utilizado para trasladar el cuerpo de Agostina hasta el descampado donde fue encontrado.
La investigación todavía intenta determinar con precisión qué ocurrió dentro de la vivienda, si hubo participación de otras personas en el crimen y cuál fue el grado de intervención de cada uno de los acusados.
En las últimas horas trascendió que podría haber más pedidos de imputación para otras personas que vivían en la misma casa que Barrelier y se encontraban presentes la noche del crimen.
A su vez, el reciente levantamiento del secreto de sumario dio inicio a una nueva etapa en la causa. La Fiscalía espera incorporar nuevas pruebas y profundizar distintas líneas de investigación para esclarecer por completo cómo fue el femicidio de Agostina Vega.
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