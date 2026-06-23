A un mes del femicidio de Agostina Vega: las claves y las dudas de la causa

Claudio Barrelier Claudio Barrelier

Antes de llegar, la adolescente le había enviado un audio a sus amigas contándoles que iba a encontrarse con Barrelier porque este tenía una “sorpresa” para su mamá.

Uno de los testimonios más importantes fue el del remisero Ariel Torres, quien llevó a Agostina hasta el barrio Cofico. El conductor relató que durante el viaje la joven le contó que iba a encontrarse “con el novio de su mamá para hacerle una sorpresa a ella”.

Torres recordó además una situación que le llamó la atención. Según declaró, cuando llegaron al destino, un hombre con campera negra y gorra se acercó para pagar el viaje. El conductor aseguró que el sujeto evitaba mirarlo directamente a la cara y que incluso entregó un dólar para completar el importe del traslado porque no tenía suficiente dinero en efectivo.

“Lo que me pareció sospechoso es que no me miraba la cara”, señaló el remisero, quien además recordó que Agostina “se bajó y se fue caminando con él, iba con confianza, como si fuese un pariente”.

Al día siguiente, mientras revisaba las redes sociales durante el entretiempo del partido entre Belgrano y River, el conductor vio la foto de la adolescente desaparecida, la reconoció y fue de inmediato a avisarle a Melisa.

La búsqueda y el hallazgo del cuerpo

casa de Claudio Barrelier agostina vega cordoba La casa de Claudio Barrelier en la calle Del Campillo 878, ciudad de Córdoba Gentileza El Doce

Durante las horas posteriores a la denuncia se desplegó un amplio operativo de búsqueda. El miércoles se activó el Alerta Sofía, se realizaron rastrillajes y allanamientos en distintos puntos de Córdoba.

El 28 de mayo se conoció un video que mostraba a Agostina junto a Barrelier ingresando a la casa de la calle Juan del Campillo 878. Fue la última vez que se la vio con vida.

agostina vega claudio barrelier cordoba El video que mostraría a Agostina Vega entrando a la casa del detenido

Seis días después de la desaparición, el sábado 30 de mayo, el cuerpo de Agostina fue hallado desmembrado en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra. La autopsia determinó que había sido estrangulada y se hallaron “posibles signos de abuso sexual”.

Sin embargo, el estado en el que fue encontrado el cuerpo complicó la obtención de una conclusión definitiva en la causa investigada por el fiscal Raúl Garzón.

Los primeros estudios forenses indicaron que la data de muerte se ubica entre las 23 del sábado 23 de mayo y las 5 del domingo 24 de mayo. es decir, pocas horas después de que la adolescente llegara a la casa de Barrelier.

Los detenidos

barrelier Claudio Barrelier, el femicida de Agostina Vega y apuntado por varios casos de abuso sexual.

Por el momento, hay tres personas detenidas e imputada. Claudio Barrelier enfrenta una imputación por homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y violencia de género, una acusación que contempla la pena de prisión perpetua.

Osvaldo Fassetta Osvaldo Fassetta, uno de los acusados del femicidio de Agostina.

Además, permanecen detenidos Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani, ambos acusados de encubrimiento agravado.

Soledad Andreani dueña ford ka Soledad Andreani, una de las imputadas en el expediente que investiga el femicidio de Agostina Vega.

En el caso de Fassetta, alquilaba una habitación en la planta baja de la casa de Barrelier y mantenía una relación de amistad con él desde hacía varios meses. Andreani, por su parte, había sido pareja del principal acusado y es la propietaria del Ford Ka negro que habría sido utilizado para trasladar el cuerpo de Agostina hasta el descampado donde fue encontrado.

La investigación todavía intenta determinar con precisión qué ocurrió dentro de la vivienda, si hubo participación de otras personas en el crimen y cuál fue el grado de intervención de cada uno de los acusados.

En las últimas horas trascendió que podría haber más pedidos de imputación para otras personas que vivían en la misma casa que Barrelier y se encontraban presentes la noche del crimen.

A su vez, el reciente levantamiento del secreto de sumario dio inicio a una nueva etapa en la causa. La Fiscalía espera incorporar nuevas pruebas y profundizar distintas líneas de investigación para esclarecer por completo cómo fue el femicidio de Agostina Vega.