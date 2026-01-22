Le pusieron tobillera electrónica a la abogada argentina que hizo gestos racistas en Brasil

"Papi, me quieren matar aquí", fue la frase que le pronunció Agostina a Mariano Páez, padre de la letrada, mediante una comunicación telefónica.

Al momento de dar su versión de los hechos, Páez explicó que su reacción se debió a un incidente ocurrido minutos antes del video y que no quedó filmado: "Nada justifica mi accionar, pero fue desde el enojo después de la situación que nos hicieron vivir", sostuvo.

El conflicto se desencadenó cuando la abogada y sus amigas intentaban retirarse del local, pero personal del establecimiento les exigió el pago de consumos que no habían efectuado. "Nos cobraron cosas que no habíamos consumido. Pagamos igual y, mientras lo hacíamos, les dijimos que nos estaban robando, que eran unos ladrones. Ellos se nos reían en la cara", aseguró la joven.

La secuencia, según explicó, no terminó allí. Ya fuera del boliche, Páez afirmó que empleados del lugar las siguieron mientras bajaban por las escaleras y realizaron gestos obscenos: “Se agarraban los genitales, nos señalaban y se reían”, describió.

Luego de la denuncia, la abogada originaria de Santiago del Estero que se halla veraneando en Brasil fue demorada y procesada judicialmente, con retención de su documento y tobillera electrónica

La investigación del caso quedó a cargo del detective Diego Salarini, jefe de la Delegación Policial 11ª de Rocinha, que solicitó a la Justicia el monitoreo electrónico para garantizar el cumplimiento de las medidas, por lo que la joven no puede abandonar Brasil hasta tanto se defina su situación procesal. El proceso está supervisado por el juez Orlando Eliazaro Feitosa, del Tribunal de Justicia de Comarca de la capital carioca.