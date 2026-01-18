Quién es la abogada argentina que fue detenida en Río de Janeiro por gestos racistas

Quién es Agostina Páez

La figura de Agostina Páez ya era conocida en los medios de su provincia debido a los conflictos legales que atraviesa su padre, Mariano Páez, un empresario del transporte santiagueño. El hombre estuvo detenido recientemente tras ser denunciado por violencia de género por su expareja, Estefanía Budán. En ese marco de denuncias cruzadas y exposición pública, la joven abogada había salido a los medios a declarar su propia postura.

En una entrevista otorgada al diario El Liberal, la joven había intentado despegarse de las acciones de su progenitor al afirmar: “¿Qué culpa tengo de lo que haga mi papá? No lo defiendo y que él pague lo que tenga que pagar”. En aquel entonces, Agostina sostenía que ella y su hermana menor eran víctimas de hostigamiento y amenazas digitales por parte de la denunciante de su padre. “La última vez, me mandó un audio amenazándome con publicar cosas mías y decidí denunciarla”, relató en esa oportunidad. Hoy, irónicamente, es ella quien debe enfrentar a la justicia extranjera bajo el mismo régimen de monitoreo electrónico que pesó sobre su padre hasta diciembre.