Quién es la abogada argentina que fue detenida en Río de Janeiro por gestos racistas
Agostina Párez tiene 29 años y fue detenida en Ipanema por hacer gestos racistas en un bar. Ahora tiene una tobillera y no puede abandonar el país.
Lo que pretendía ser un viaje de descanso en las playas de Río de Janeiro se transformó en una pesadilla judicial para Agostina Páez, una abogada e influencer argentina de 29 años oriunda de Santiago del Estero. La joven se encuentra actualmente bajo la estricta vigilancia de la justicia brasileña tras ser denunciada por protagonizar un grave episodio de racismo en un conocido establecimiento gastronómico del barrio de Ipanema.
El conflicto se desencadenó el pasado miércoles, mientras la santiagueña disfrutaba de una salida nocturna con sus amigas. Según los reportes de las autoridades locales, una discrepancia al momento de abonar la cuenta fue el detonante de una acalorada discusión con el personal del lugar.
Lo que comenzó como un reclamo administrativo escaló rápidamente a una agresión verbal de índole discriminatoria. Un empleado del bar acusó formalmente a Páez de haber proferido insultos racistas y de realizar gestos despectivos.
La gravedad del caso radica en el testimonio de la víctima y los detalles recogidos por la prensa local, como el diario O Globo. Según la denuncia presentada ante la policía, mientras el empleado revisaba las cámaras de seguridad para verificar un supuesto error en el pago, la abogada argentina habría comenzado a burlarse imitando los gestos y sonidos de un mono. El denunciante también reveló que la mujer lo señaló con el dedo de forma intimidante mientras utilizaba frases cargadas de racismo.
Como consecuencia directa de este comportamiento, la Justicia de Brasil tomó medidas contundentes para asegurar que la imputada no eluda el proceso legal. A la joven se le incautó el pasaporte por orden judicial y fue trasladada a una unidad del sistema penitenciario donde se le colocó una tobillera electrónica. Con este dispositivo de monitoreo, las autoridades brasileñas buscan impedir que abandone el territorio nacional mientras la causa en su contra sigue su curso. Este hecho tuvo un eco inmediato en las plataformas digitales, donde Páez contaba con una gran audiencia: su cuenta de Instagram, con más de 40 mil seguidores, fue desactivada, y su perfil de TikTok, de casi 80 mil usuarios, permanece bajo candado.
Quién es Agostina Páez
La figura de Agostina Páez ya era conocida en los medios de su provincia debido a los conflictos legales que atraviesa su padre, Mariano Páez, un empresario del transporte santiagueño. El hombre estuvo detenido recientemente tras ser denunciado por violencia de género por su expareja, Estefanía Budán. En ese marco de denuncias cruzadas y exposición pública, la joven abogada había salido a los medios a declarar su propia postura.
En una entrevista otorgada al diario El Liberal, la joven había intentado despegarse de las acciones de su progenitor al afirmar: “¿Qué culpa tengo de lo que haga mi papá? No lo defiendo y que él pague lo que tenga que pagar”. En aquel entonces, Agostina sostenía que ella y su hermana menor eran víctimas de hostigamiento y amenazas digitales por parte de la denunciante de su padre. “La última vez, me mandó un audio amenazándome con publicar cosas mías y decidí denunciarla”, relató en esa oportunidad. Hoy, irónicamente, es ella quien debe enfrentar a la justicia extranjera bajo el mismo régimen de monitoreo electrónico que pesó sobre su padre hasta diciembre.
