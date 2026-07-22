Video: vecinos lincharon a un motochorro tras un intento de robo en San Justo

El segundo motochorro cayó en Isidro Casanova

En paralelo, efectivos del Gabinete Táctico Operativo comenzaron con la búsqueda del segundo motochorro, identificado como Daniel Alexis Fernández, de 20 años, quien fue capturado semanas después en Isidro Casanova, también partido de La Matanza.

Imágenes del allanamiento en Isidro Casanova

Al momento de su arresto, los efectivos descubrieron que llevaba colocada una tobillera electrónica perteneciente al Servicio Penitenciario Bonaerense. El presunto cómplice debía cumplir arresto domiciliario, beneficio que la Justicia le había concedido en el marco de una causa por el robo de otra moto en 2023.

El presunto cómplice tenía una tobillera electrónica rota

Pese a esto, tal como se observa en las imágenes registradas durante el allanamiento, el sospechoso había violentado el dispositivo y luego lo había sujetado nuevamente con hilos. Se sospecha que se había quitado la tobillera para cometer el robo en San Justo.

La tobillera electrónica estaba atada con hilos

Mientras avanza la investigación, se espera que la UFI N°11 de La Matanza lleve a cabo la indagatoria a los detenidos en las próximas horas.