Video: vecinos lincharon a un motochorro tras un intento de robo en San Justo
Su cómplice logró escapar de la golpiza, pero tenía tobillera electrónica por arresto domiciliario y fue capturado en Isidro Casanova.
Cansados de la inseguridad, un grupo de vecinos linchó a un motochorro acusado de intentar robarle la moto a un joven en la localidad bonaerense de San Justo, partido de La Matanza. Su cómplice tenía una tobillera electrónica por arresto domiciliario y escapó, pero fue capturado poco después en Isidro Casanova.
El episodio ocurrió en la esquina de Eizaguirre y Ombú y toda la secuencia quedó registrada en varios videos grabados por los propios vecinos y por cámaras de vigilancia ubicadas en la cuadra del hecho.
De acuerdo con las imágenes, dos motochorros abordaron a un joven a punta pistola para robarle su rodado, pero la víctima se resistió y forcejeó con uno de ellos, mientras que el cómplice escapó a gran velocidad.
Segundos después, y alertados por los gritos, vecinos y amigos de la víctima se sumaron a la feroz golpiza y redujeron al delincuente hasta la llegada de los efectivos de la Policía Bonaerense.
El sospechoso fue identificado como Nicolás Barrios y fue detenido por efectivos de la Comisaría 1° de San Justo.
El segundo motochorro cayó en Isidro Casanova
En paralelo, efectivos del Gabinete Táctico Operativo comenzaron con la búsqueda del segundo motochorro, identificado como Daniel Alexis Fernández, de 20 años, quien fue capturado semanas después en Isidro Casanova, también partido de La Matanza.
Al momento de su arresto, los efectivos descubrieron que llevaba colocada una tobillera electrónica perteneciente al Servicio Penitenciario Bonaerense. El presunto cómplice debía cumplir arresto domiciliario, beneficio que la Justicia le había concedido en el marco de una causa por el robo de otra moto en 2023.
Pese a esto, tal como se observa en las imágenes registradas durante el allanamiento, el sospechoso había violentado el dispositivo y luego lo había sujetado nuevamente con hilos. Se sospecha que se había quitado la tobillera para cometer el robo en San Justo.
Mientras avanza la investigación, se espera que la UFI N°11 de La Matanza lleve a cabo la indagatoria a los detenidos en las próximas horas.
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