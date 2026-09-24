Abrieron un restaurante vegano en Ramos Mejía post pandemia y lo tuvieron que cerrar por la crisis de consumo

"Más bien a las/los 'ex-vegans', así como a las personas que le tienen miedo a la palabra 'vegan' y parecen tenerle alergia a lugares como este", contestó alguien, mientras seguían apareciendo los agradecimientos y las muestras de cariño.

"Los locales veganos están cerrando (o tirándose para atrás) desde antes de Milei. Me parece que decir que es culpa del gobierno (y dejarlo ahí) le quita la responsabilidad a la gente del papel que juega al elegir no ser vegan (o 'dejar de serlo'). Cada día somos menos, con o sin plata, o sea que la clientela para el lugar vegan cae por ambos motivos. Si fuera sólo culpa del gobierno, no remontarían los emprendimientos que eligen poner la explotación animal nuevamente en el menú", analizó otra persona.

Como sea, El Patio cierra a fin de mes después de haber sido refugio de cafeteros con consciencia de especie.