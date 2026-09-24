Alerta roja por diluvio: a qué hora llegan las tormentas y qué zonas serán afectadas
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso por lluvias intensas y tormentas en dos provincias. Entérate de cuáles son y qué se espera.
En un contexto de marcada variabilidad climática, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) elevó a nivel rojo la alerta por tormentas en dos provincias. La medida responde a la previsión de fenómenos de severidad extraordinaria que representan un peligro potencial para las comunidades afectadas.
Por ello, este jueves se vive una jornada de extrema cautela en la Patagonia andina. El mapa de alertas del organismo nacional correspondiente a hoy muestra un cuadro crítico encabezado por la alerta roja por lluvias que afecta a la franja cordillerana de Neuquén y Río Negro.
Alerta roja por diluvio: a qué hora llegan las tormentas y qué zonas serán afectadas
En estas regiones se aguardan precipitaciones continuas de gran intensidad, con registros que podrían acumular entre 80 y 150 milímetros de agua en periodos breves. El fenómeno, acompañado por ráfagas que en algunos puntos superarán los 90 a 100 km/h, mantiene en vilo a los municipios de la zona precordillerana, donde las autoridades han implementado medidas de contención como el corte preventivo de tramos viales y la suspensión de clases para prevenir incidentes.
Alerta naranja y amarilla: el impacto en el resto del mapa
Las complicaciones meteorológicas no se limitan al núcleo rojo, sino que se expanden a lo largo de la franja cordillerana y el sur del país:
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Alerta naranja: Bordea directamente a la zona de emergencia máxima. Se extiende por sectores del centro y sur de Neuquén, parte de Río Negro y el norte de la cordillera de Chubut. Se aguardan copiosas precipitaciones con acumulados de hasta 80 mm, sumado a alertas de igual nivel por nevadas intensas hacia la zona alta de Mendoza.
Alerta amarilla: Alcanza a una porción más amplia del territorio. Abarca áreas del oeste de San Juan, Mendoza, el centro-este de Neuquén, sectores de Chubut y el norte de Santa Cruz. En estas jurisdicciones se prevé un panorama combinado de precipitaciones persistentes pero moderadas, intensas ráfagas de viento y probables nevadas en las zonas más elevadas de la meseta patagónica.
Ante la probabilidad de desbordes de arroyos, anegamientos de calzadas y reducción significativa de la visibilidad, los organismos de Protección Civil recomiendan evitar la circulación innecesaria y mantenerse informados mediante los partes oficiales del SMN.
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