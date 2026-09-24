Alerta roja por diluvio: a qué hora llegan las tormentas y qué zonas serán afectadas

En estas regiones se aguardan precipitaciones continuas de gran intensidad, con registros que podrían acumular entre 80 y 150 milímetros de agua en periodos breves. El fenómeno, acompañado por ráfagas que en algunos puntos superarán los 90 a 100 km/h, mantiene en vilo a los municipios de la zona precordillerana, donde las autoridades han implementado medidas de contención como el corte preventivo de tramos viales y la suspensión de clases para prevenir incidentes.