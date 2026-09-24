Maltrato animal en Pompeya: rescataron a cuatro perros en grave estado de desnutrición
El allanamiento que dio lugar al hallazgo de los animales fue posible gracias a la denuncia de los vecinos. Imputaron al responsable por maltrato animal.
Un nuevo caso de maltrato animal sacude a Nueva Pompeya. La Unidad Fiscal especializada en Materia Ambiental (UFEMA) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, a cargo de Blas Matías Michienzi, logró rescatar durante un allanamiento a cuatro perros de la raza Cane Corso que se encontraban en un grave estado de desnutrición y en condiciones de hábitat deficientes en una vivienda de ese barrio porteño. El responsable del lugar fue imputado por actos de maltrato animal.
El allanamiento fue autorizado por el titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº18, Ricardo Baldomar, en el marco de un caso que se inició a partir de las denuncias de vecinos que referían que en ese domicilio había cuatro perros desnutridos y en condiciones deplorables por falta de limpieza y de acceso a agua y comida.
Los denunciantes además aportaron fotografías del lugar y de los perros. En consecuencia, se incorporaron a la investigación y se añadieron los testimonios de otros vecinos que corroboraron la denuncia. Con estas pruebas reunidas, se solicitó el allanamiento.
Maltrato animal en Pompeya: cómo fue el allanamiento
Durante el procedimiento, se encontraron cuatro perros de la raza Cane Corso con muy bajo peso, tres de ellos en estado caquéctico, y con lesiones en la piel por la falta de limpieza en el ambiente y nutrición inadecuada. Además, se verificó que los animales no contaban con vacunas ni con un control sanitario vigente.
En ese contexto, la UFEMA dispuso su rescate y traslado inmediato a una ONG dedicada a la protección animal para garantizar su cuidado y atención, así como su chipeado para su seguimiento e identificación.
El operativo fue coordinado por el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del MPF CABA y se realizó en forma conjunta con personal de la División Delitos Ambientales y la División Perros de la Policía de la Ciudad y la Dirección de Gestión Animal del Gobierno de la Ciudad.
Ante esto, el fiscal Michienzi imputó al responsable de la vivienda por infracción a la Ley 14.346 de maltrato animal.
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