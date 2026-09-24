Maltrato animal en Pompeya: rescataron a cuatro perros en grave estado de desnutrición

El operativo fue coordinado por el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del MPF CABA y se realizó en forma conjunta con personal de la División Delitos Ambientales y la División Perros de la Policía de la Ciudad y la Dirección de Gestión Animal del Gobierno de la Ciudad.

Ante esto, el fiscal Michienzi imputó al responsable de la vivienda por infracción a la Ley 14.346 de maltrato animal.