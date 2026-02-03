Abrió la inscripción para el CBC de la UBA: paso a paso, cómo anotarse

Es el primer año de todas las carreras de la UBA.

Consta de seis materias (asignaturas): dos según la orientación, dos específicas de la carrera y dos comunes. Se pueden cursar hasta tres materias por cuatrimestre.

Cada materia consta de dos evaluaciones parciales.

REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN

El ingreso a la UBA es irrestricto y sin examen de ingreso. Los estudios de grado en la UBA son gratuitos. Para realizar el proceso de inscripción, se necesita tener el DNI argentino vigente.

ESTUDIOS SECUNDARIOS

Se necesita también el certificado de estudios medios completos (título secundario) legalizado por la Dirección de Legalizaciones de la UBA. La legalización se realiza a través de TAD (Trámites a Distancia) seleccionando la opción de "Solicitud de Legalización de títulos secundarios y convalidación de secundarios".

Si el título aún no ha sido emitido, se debe presentar una constancia de estudios secundarios completos en trámite.

Además, estarán habilitados los siguientes trámites:

Del 2 al 18 de febrero: Pre-ingreso a la UBA: para concluir los trámites del pre-ingreso iniciado en noviembre de 2025.

Del 2 al 18 de febrero: Re-matriculación: para estudiantes del CBC que no cuenten con usuario en SIU-Guaraní.

Del 2 al 13 de febrero: Cambio de carrera: para quienes deseen modificar su carrera y ya cuenten con usuario SIU-Guaraní.

Del 2 al 13 de febrero: Simultaneidad de carrera: para quienes quieran cursar dos carreras al mismo tiempo y ya cuenten usuario en SIU-Guaraní.

Todos los trámites se realizan a través de www.cbc.uba.ar