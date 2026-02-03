Abrió la inscripción para el CBC de la UBA: paso a paso, cómo anotarse
La UBA inició el pasado lunes el proceso de inscripción para el ciclo lectivo 2026. Todos los detalles.
Desde el lunes 2 y hasta el miércoles 18 de febrero estará abierta la inscripción al Ciclo Básico Común 2026. Esta instancia está dirigida a todas aquellas personas que quieran empezar una carrera en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y por primera vez iniciarán el CBC de manera presencial o a distancia con UBA XXI.
Los estudiantes de secundaria que estén cursando los dos últimos años también pueden inscribirse en UBA XXI.
El proceso de inscripción a la Universidad de Buenos Aires tiene 3 pasos: pre-inscripción online (que comenzó el 2), presentación de la documentación, y selección de sede y turno en la web del CBC. Quienes ya se hayan inscripto en noviembre de 2025, no deben volver a realizar el trámite.
Para comenzar el proceso, los estudiantes deben seguir la guía de pasos disponible en la sección de Inscripciones de la web: https://www.cbc.uba.ar.
Todo lo que hay que saber para anotarse en el CBC de la UBA
¿QUÉ ES EL CBC?
- Es el primer año de todas las carreras de la UBA.
- Consta de seis materias (asignaturas): dos según la orientación, dos específicas de la carrera y dos comunes. Se pueden cursar hasta tres materias por cuatrimestre.
- Cada materia consta de dos evaluaciones parciales.
REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN
El ingreso a la UBA es irrestricto y sin examen de ingreso. Los estudios de grado en la UBA son gratuitos. Para realizar el proceso de inscripción, se necesita tener el DNI argentino vigente.
ESTUDIOS SECUNDARIOS
Se necesita también el certificado de estudios medios completos (título secundario) legalizado por la Dirección de Legalizaciones de la UBA. La legalización se realiza a través de TAD (Trámites a Distancia) seleccionando la opción de "Solicitud de Legalización de títulos secundarios y convalidación de secundarios".
Si el título aún no ha sido emitido, se debe presentar una constancia de estudios secundarios completos en trámite.
Además, estarán habilitados los siguientes trámites:
- Del 2 al 18 de febrero: Pre-ingreso a la UBA: para concluir los trámites del pre-ingreso iniciado en noviembre de 2025.
- Del 2 al 18 de febrero: Re-matriculación: para estudiantes del CBC que no cuenten con usuario en SIU-Guaraní.
- Del 2 al 13 de febrero: Cambio de carrera: para quienes deseen modificar su carrera y ya cuenten con usuario SIU-Guaraní.
- Del 2 al 13 de febrero: Simultaneidad de carrera: para quienes quieran cursar dos carreras al mismo tiempo y ya cuenten usuario en SIU-Guaraní.
Todos los trámites se realizan a través de www.cbc.uba.ar
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario