Caso Valentín: piden una década de inhabilitación para Atencio Krausse tras el pedido de Fiscalía y querella
Durante la audiencia de cesura realizada este martes en los tribunales de General Roca, la Fiscalía y la querella solicitaron también una pena de prisión condicional para el anestesiólogo condenado, mientras que la defensa reclamó el mínimo legal y reiteró la inocencia de su cliente.
Durante la audiencia de cesura llevada a cabo este martes en los tribunales de General Roca, el fiscal Gastón Britos Rubiolo detalló los argumentos que sustentan el pedido de pena contra el anestesiólogo Mauricio Atencio Krausse, hallado culpable en diciembre de 2025 por el fallecimiento del niño Valentín Mercado Toledo.
La Fiscalía requirió una condena de tres años de prisión en suspenso y una inhabilitación profesional por el término de diez años, al entender que quedaron probados distintos agravantes vinculados tanto al desempeño del médico durante la cirugía como a su comportamiento posterior frente a la gravedad del cuadro del paciente.
Ese planteo fue acompañado por la querella, a cargo de los abogados Agustín Aguilar y Miguel Ceballos, quienes remarcaron que la muerte del niño generó consecuencias que trascendieron al núcleo familiar y afectaron también a la comunidad educativa y a trabajadores de la salud. En ese contexto, señalaron que el imputado “nunca se acercó a la familia ni pidió disculpas”, incluso a lo largo del proceso judicial.
Al profundizar en los agravantes, Britos Rubiolo se apoyó en las declaraciones incorporadas durante el juicio. Entre ellas, mencionó el testimonio de la instrumentadora quirúrgica, quien debió iniciar una licencia psicológica tras el hecho y fue diagnosticada con estrés postraumático. Asimismo, destacó la declaración de la madre de Valentín, quien aseguró no haber recibido información precisa sobre la real condición de su hijo y haber comprendido la magnitud de la situación recién cuando intervino el jefe de Terapia Pediátrica.
El fiscal también incorporó un episodio posterior al fallecimiento del niño, cuando Krausse increpó a la madre durante una de las marchas realizadas en reclamo de justicia. Ese hecho fue considerado relevante por contradecir la imagen de “persona tranquila” que la defensa intentó sostener mediante sus testigos.
Otro aspecto valorado fue el impacto emocional que el hecho tuvo en el entorno del niño. En ese sentido, el representante del Ministerio Público Fiscal hizo referencia al estado actual de la familia y a las consecuencias en el ámbito escolar, donde la docente de Valentín debió solicitar licencia a raíz del dolor provocado por la pérdida.
En cuanto al desempeño profesional del acusado, la Fiscalía subrayó que se trata de un médico con amplia experiencia y sin antecedentes penales, condición que —según se expuso— debe ser considerada un agravante. También se remarcó la edad de la víctima, lo que implicaba una obligación reforzada de cuidado.
Respecto de lo ocurrido en el quirófano, el fiscal afirmó que Atencio Krausse contaba con los medios tecnológicos necesarios para advertir el estado del paciente, como la observación del monitor, del rostro y del cuerpo, y que los signos eran evidentes, tal como lo indicó la instrumentadora quirúrgica. Sin embargo, sostuvo que no hubo una actuación acorde, que el monitor no estaba encendido y que la respuesta frente a la descompensación fue insuficiente.
Entre los agravantes mencionados se incluyeron además el uso del teléfono celular, la salida del quirófano para buscar un cargador sin dejar un reemplazo y la ausencia de una reacción inmediata ante la situación crítica del paciente.
Finalizados los alegatos de la Fiscalía y de la querella, tomó la palabra la defensa. El abogado Juan Ignacio Scianca sostuvo que “si no pidió disculpas es porque aún sostiene su inocencia” y solicitó que se aplique el mínimo legal tanto en la pena de prisión condicional como en la inhabilitación.
Asimismo, la defensa pidió que, de disponerse una sanción de este tipo, la inhabilitación se limite exclusivamente al ejercicio de la medicina pediátrica. Durante su exposición, Scianca señaló que su defendido cuenta con una extensa trayectoria profesional sin antecedentes, que se trató de un hecho aislado y que el proceso judicial tuvo un fuerte impacto en su salud física, emocional y en su vida cotidiana. “No estamos ante alguien indiferente”, afirmó, y agregó que Atencio Krausse perdió su empleo y que actualmente se encuentra, en los hechos, imposibilitado de ejercer la profesión, ya que —según indicó— nadie quiere contratarlo.
Concluidos los planteos de todas las partes, el juez quedó en condiciones de definir la pena a imponer, resolución que podrá adoptarse en esta instancia o en los próximos días.
