Caso Valentín: piden una década de inhabilitación para Atencio Krausse tras el pedido de Fiscalía y querella

Otro aspecto valorado fue el impacto emocional que el hecho tuvo en el entorno del niño. En ese sentido, el representante del Ministerio Público Fiscal hizo referencia al estado actual de la familia y a las consecuencias en el ámbito escolar, donde la docente de Valentín debió solicitar licencia a raíz del dolor provocado por la pérdida.

En cuanto al desempeño profesional del acusado, la Fiscalía subrayó que se trata de un médico con amplia experiencia y sin antecedentes penales, condición que —según se expuso— debe ser considerada un agravante. También se remarcó la edad de la víctima, lo que implicaba una obligación reforzada de cuidado.

Respecto de lo ocurrido en el quirófano, el fiscal afirmó que Atencio Krausse contaba con los medios tecnológicos necesarios para advertir el estado del paciente, como la observación del monitor, del rostro y del cuerpo, y que los signos eran evidentes, tal como lo indicó la instrumentadora quirúrgica. Sin embargo, sostuvo que no hubo una actuación acorde, que el monitor no estaba encendido y que la respuesta frente a la descompensación fue insuficiente.

Entre los agravantes mencionados se incluyeron además el uso del teléfono celular, la salida del quirófano para buscar un cargador sin dejar un reemplazo y la ausencia de una reacción inmediata ante la situación crítica del paciente.

Finalizados los alegatos de la Fiscalía y de la querella, tomó la palabra la defensa. El abogado Juan Ignacio Scianca sostuvo que “si no pidió disculpas es porque aún sostiene su inocencia” y solicitó que se aplique el mínimo legal tanto en la pena de prisión condicional como en la inhabilitación.

Asimismo, la defensa pidió que, de disponerse una sanción de este tipo, la inhabilitación se limite exclusivamente al ejercicio de la medicina pediátrica. Durante su exposición, Scianca señaló que su defendido cuenta con una extensa trayectoria profesional sin antecedentes, que se trató de un hecho aislado y que el proceso judicial tuvo un fuerte impacto en su salud física, emocional y en su vida cotidiana. “No estamos ante alguien indiferente”, afirmó, y agregó que Atencio Krausse perdió su empleo y que actualmente se encuentra, en los hechos, imposibilitado de ejercer la profesión, ya que —según indicó— nadie quiere contratarlo.

Concluidos los planteos de todas las partes, el juez quedó en condiciones de definir la pena a imponer, resolución que podrá adoptarse en esta instancia o en los próximos días.