Alerta por varios ataques de palometas en el río Paraná: un hombre perdió un dedo
Decenas de personas resultaron heridas el fin de semana pasado por meterse al agua en zonas no autorizadas para baños. La desesperación de las autoridades.
La naturaleza tiene la sana costumbre de marcar sus límites y cuando los hace valer suceden episodios como los registrados el domingo pasado en varias playas del río Paraná, donde al menos 46 personas resultaron heridas por ataques de palometas y tuvieron que ser remitidas al Hospital de Victoria, en Entre Ríos.
"Recordamos a la comunidad que existen carteles en las distintas playas donde está prohibido bañarse, los cuales tienen como objetivo cuidar la salud y prevenir accidentes", fue el mensaje que tuvieron que emitir desde el Hospital Fermín Salaverry de Victoria una vez que pasó por su guardia el séptimo bañista en grave estado.
Es que el calor agobiante y la promesa del alivio en las aguas del río Paraná nublaron el buen juicio de más de una persona, y así el guardavidas local, Alejandro Martin, terminó rescatando a 46 bañistas víctimas que casi se convierten en sushi para peces.
Martin le aseguró al sitio Infobae que gastó los componentes de tres botiquines en atender a los damnificados, "todos graves", al final de la jornada.
El que peor la pasó fue un hombre que perdió parte de su dedo por la voracidad de la mordida de una palometa, que es un pez carnívoro semejante a una piraña que habita las aguas turbias del río Paraná.
Los ataques de palometas suelen ocurrir en aguas poco profundas y dado lo bajo del nivel del río Paraná -que está en mediciones históricas- eso es mucho territorio para cubrir.
Desde el Acuario del Río Paraná explicaron que entre las altas temperaturas y el bajo nivel del agua, y teniendo en cuenta la falta de alimento, las palometas llegaron a los bañistas de manera sorpresiva, intempestiva y acuciante.
Si bien no es lo más raro o peligroso que puede pasar en el río Paraná, las autoridades de Entre Ríos pidieron una vez más que la población y los visitantes respeten las señales que prohíben bañarse en ciertas playas.
