Qué dijo el abogado de Lucas Benvenuto sobre la denuncia por abuso contra Jey Mammón

Según contó el abogado al programa Socios del espectáculo, a Benvenuto lo conoció en 2009. "En esa época (Benvenuto) no tenía control, estaba a la buena de Dios. Faltaba al colegio, se escapaba y no tenía el control de su madre, que estaba con otras cuestiones”, explicó.

Luego, se refirió a la primera denuncia en la cual él lo representó. “Él contaba que sufrió abusos intrafamiliares desde los cuatro años en adelante”.

A partir de ahí su defendido decidió denunciar todos los abusadores de los que había sido víctima “para ponerle un cierre final a esta situación personal”.

“Lucas tuvo varios intentos de suicidio, y como parte de su terapia decidió irse a vivir al interior”, explicó.

La denuncia contra Jey Mammón

Moral explicó que él no representó a Benvenuto al momento de presentar la denuncia contra el famoso conductor de Telefe. "Lo hizo de forma particular, en 2020 durante la pandemia, y era muy difícil hacer cuestiones presenciales. Nosotros nos enteramos mucho tiempo después", señaló.

Además, señaló que el conductor de La Peña de Morfi "como cualquier persona tiene derecho a limpiar su imagen y su honor" y defenderse de la grave acusación que pesa en su contra.

El testimonio de Benvenuto

“Hace un año y medio decidí hacer mi última denuncia porque me lleva tiempo poder hablar y denunciar. Esta persona está conduciendo un programa en Telefe. Es muy conocida. A mí la Fiscalía me dijo que no iba a poder hacer nada porque la causa prescribió”, explicó Benvenuto en el programa que conduce Karina Mazzocco. Y agregó: “Es un conductor y músico. Yo salí con él desde los 14 años hasta los 17″.

En su relato, Benvenuto comentó que su madre sabía lo que ocurría. “Mi mamá ha estado al tanto de eso. Lo conoció. Yo me iba de mi casa a su casa y ella me llamaba a su casa para preguntar si había llegado. Ese nivel de morbosidad. Él tenía 32 y yo, 14″.

“Lo denuncié en 2020, en medio de la pandemia. La audiencia fue por Zoom y la fiscal, con una mano en el corazón, me dijo ‘no podemos hacer nada porque el caso prescribió, si vos querés hacer visible este caso en los medios, tenés que tener en cuenta que no vas a lograr nada de parte de nosotros porque prescribió’. Es la historia de mi vida esa palabra: ‘prescribió’, señaló el joven.