Esquiadores se salvaron milagrosamente de una avalancha en el Cerro Chapelco
Dos personas que practicaban esquí fuera de los límites habilitados del complejo invernal de San Martín de los Andes lograron escapar de milagro de la enorme masa de nieve que se les venía encima.
Una gran avalancha de nieve se produjo en las últimas horas en el Cerro Chapelco, donde se encuentra el centro de esquí más importante del Neuquén, y por poco arrastra y sepulta a dos esquiadores que se hallaban afuera de los límites del complejo invernal ubicado a unos 20 kilómetros del centro de San Martín de los Andes.
Los esquiadores descendían por una ladera fuera de los límites habilitados cuando se generó el enorme desprendimiento en el sector conocido como “El Filo”, a casi 1.980 metros sobre el nivel del mar.
El episodio ocurrido el jueves último quedó registrado de manera casual por personas que se encontraban en las inmediaciones y las imágenes se viralizaron rápidamente en las redes sociales.
En el video puede observarse cómo la masa de nieve se desliza por la ladera y gana velocidad mientras los dos deportistas realizan el descenso a escasa distancia. La nieve acumulada, si está húmeda, puede alcanzar en estos casos una velocidad hasta 60 kilómetros horarios o más, según advierten los especialistas.
Por fortuna, lograron alejarse a tiempo y llegar ilesos a una zona segura, cuando este tipo de desprendimientos, bastante habituales en esta época del año, pueden causar heridas de gravedad y hasta ser fatales.
Al detectar la avalancha, el personal del Chapelco activó el protocolo de seguridad y acordonó el área afectada para evitar nuevos incidentes de estas características que, como se advirtió, ocurren en lugar por fuera de los límites habilitados para la práctica del esquí.
En ese sentido, desde el complejo volvieron a remarcar la importancia de respetar las zonas habilitadas y las indicaciones del personal especializado, ya que los sectores fuera de pista no cuentan con los mismos controles y pueden presentar riesgos que no son previsibles a simple vista, sobre todo cuando existe abundante acumulación de nieve en altura.
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