Esquiadores se salvaron milagrosamente de una avalancha en el Cerro Chapelco

Al detectar la avalancha, el personal del Chapelco activó el protocolo de seguridad y acordonó el área afectada para evitar nuevos incidentes de estas características que, como se advirtió, ocurren en lugar por fuera de los límites habilitados para la práctica del esquí.

En ese sentido, desde el complejo volvieron a remarcar la importancia de respetar las zonas habilitadas y las indicaciones del personal especializado, ya que los sectores fuera de pista no cuentan con los mismos controles y pueden presentar riesgos que no son previsibles a simple vista, sobre todo cuando existe abundante acumulación de nieve en altura.