ADEPA le dio la bienvenida al papa León XIV y destacó el rol del periodismo

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) expresó su alegría y ofreció una cálida bienvenida al papa León XIV ante su histórica visita al país. A través de un comunicado oficial, la entidad destacó que la presencia del Sumo Pontífice representa una oportunidad para fortalecer los valores de la paz, la concordia, el diálogo y el encuentro entre los argentinos.