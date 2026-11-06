ADEPA le dio la bienvenida al papa León XIV y destacó el rol del periodismo
ADEPA le dio la bienvenida al papa León XIV y valoró su llamado a usar la inteligencia artificial al servicio de la dignidad humana y el diálogo social.
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) expresó su alegría y ofreció una cálida bienvenida al papa León XIV ante su histórica visita al país. A través de un comunicado oficial, la entidad destacó que la presencia del Sumo Pontífice representa una oportunidad para fortalecer los valores de la paz, la concordia, el diálogo y el encuentro entre los argentinos.
En un contexto global atravesado por profundas transformaciones e incertidumbres, ADEPA subrayó la relevancia del mensaje papal como una invitación a recuperar la centralidad de la persona humana y la responsabilidad compartida de construir sociedades más solidarias.
La advertencia de ADEPA sobre la inteligencia artificial y el valor de la ética
Uno de los ejes principales del pronunciamiento de la entidad periodística fue el reconocimiento a la claridad y valentía con la que el Papa ha abordado uno de los grandes dilemas de la época actual:
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Protección de la dignidad humana: Preservar la autonomía y la libertad frente al avance del protagonismo tecnológico y de la inteligencia artificial.
La tecnología al servicio de la persona: Destacaron como una orientación ética fundamental el llamado pontificio para que las herramientas digitales permanezcan subordinadas al ser humano y no a la inversa.
El rol del periodismo, la búsqueda de la verdad y "desarmar las palabras"
Tomando como referencia la encíclica Magnifica Humanitas, ADEPA valoró la importancia que el pontífice otorga a la comunicación humana y a la responsabilidad de los medios en la construcción del bien común.
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Combate a la desinformación: Frente a la saturación de contenidos y las noticias falsas, el mensaje papal reafirma el valor insustituible del juicio humano y de la tarea periodística orientada a buscar, verificar, interpretar y comunicar con rigor e independencia.
La invitación a "desarmar las palabras": Ante las lógicas de polarización, simplificación y reacción inmediata impulsadas por los algoritmos, el comunicado resalta la necesidad de que el periodismo recupere la escucha, el contexto y la reflexión democrática.
Sostenibilidad de los medios y protección de contenidos
Asimismo, la entidad recordó que durante un reciente encuentro en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, con participación de editores argentinos, se remarcó la necesidad de proteger los contenidos periodísticos que nutren los sistemas de inteligencia artificial, considerándolo una función social indispensable para la salud democrática.
Con este espíritu, ADEPA concluyó renovando su compromiso con un periodismo profesional, libre, plural e independiente, y expresó su deseo de que la visita del papa León XIV renueve en la sociedad argentina la vocación del entendimiento y el diálogo constructivo.
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