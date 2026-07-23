Caso Agostina Vega: tras las nuevas pericias en la casa de Barrelier, la querella pedirá más detenciones
La representante legal de la familia de la adolescente aseguró que las últimas medidas de prueba fortalecieron la postura de la querella. Todos los detalles.
La investigación por el crimen de Agostina Vega atraviesa una nueva instancia luego de las pericias practicadas este jueves en la vivienda de Claudio Barrelier, señalado como el principal acusado del caso. Tras la inspección realizada por los especialistas, la querella sostuvo que los resultados obtenidos refuerzan la teoría que vienen sosteniendo desde el comienzo del expediente y anticipó que impulsará un nuevo pedido ante la Justicia.
Fernanda Alaniz, abogada del padre de la víctima, acompañó el procedimiento y, al término de las tareas, aseguró que las conclusiones derivadas de la reconstrucción dejan en evidencia que quienes estaban en la casa difícilmente pudieran desconocer lo que ocurría.
"Hemos estado presentes en el lugar y se escucha de todos lados perfectamente", manifestó la letrada, al desechar la hipótesis de que los presentes no hayan advertido lo sucedido aquella noche. A partir de esa observación, la representante legal sostuvo que la investigación no debería circunscribirse únicamente a los acusados actuales. "No es solamente de Barrelier y de Palmero, sino de todas las personas que estaban dentro de la casa", enfatizó.
De acuerdo con la reconstrucción que impulsa la querella, además de Claudio Barrelier y Marianela Palmero, en la vivienda también se encontraban los hermanos Córdoba, la pareja de uno de ellos, Ludmila, y Osvaldo Fasseta, quienes quedaron nuevamente bajo la lupa tras las últimas medidas probatorias.
En otro tramo de sus declaraciones, Alaniz volvió a cargar contra Palmero y puso en tela de juicio la credibilidad de su testimonio. "La esposa de Barrelier va a mentir siempre, porque está totalmente alineada a él. Yo vengo sosteniendo desde un principio que es una mujer que me parece siniestra", lanzó.
Luego profundizó sus cuestionamientos y agregó: "Va a buscar salvarse ella, por supuesto, o salvar a Barrelier, pero siempre va a mentir. No creo nada de lo que diga Palmero".
La abogada también hizo referencia al comportamiento que, según la querella, adoptó la mujer después del hecho. Explicó que Palmero declaró no haber visto ni escuchado nada durante la noche del crimen, aunque posteriormente habría eliminado la información almacenada en su teléfono celular e incluso reemplazado el dispositivo. Para la representante de la familia de Agostina, esa conducta resulta sugestiva y podría haber tenido como finalidad obstaculizar el esclarecimiento del caso.
En ese contexto, Alaniz afirmó que todavía quedan personas que, a criterio de la querella, deberían ser alcanzadas por la investigación penal. "Acá tenemos un montón de responsables, no solamente los cuatro imputados hasta el momento. Nos faltan tres todavía", expresó, al aludir a los hermanos Córdoba y a Ludmila.
Finalmente, anticipó cuál será la próxima presentación judicial que realizarán una vez incorporadas las conclusiones de las pericias al expediente. "Con lo que hoy obtuvimos vamos a pedir la detención de todos y esperamos que el fiscal haga lugar a eso", concluyó.
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario