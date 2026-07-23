Caso Agostina Vega: tras las nuevas pericias en la casa de Barrelier, la querella pedirá más detenciones

Luego profundizó sus cuestionamientos y agregó: "Va a buscar salvarse ella, por supuesto, o salvar a Barrelier, pero siempre va a mentir. No creo nada de lo que diga Palmero".

La abogada también hizo referencia al comportamiento que, según la querella, adoptó la mujer después del hecho. Explicó que Palmero declaró no haber visto ni escuchado nada durante la noche del crimen, aunque posteriormente habría eliminado la información almacenada en su teléfono celular e incluso reemplazado el dispositivo. Para la representante de la familia de Agostina, esa conducta resulta sugestiva y podría haber tenido como finalidad obstaculizar el esclarecimiento del caso.

En ese contexto, Alaniz afirmó que todavía quedan personas que, a criterio de la querella, deberían ser alcanzadas por la investigación penal. "Acá tenemos un montón de responsables, no solamente los cuatro imputados hasta el momento. Nos faltan tres todavía", expresó, al aludir a los hermanos Córdoba y a Ludmila.

Finalmente, anticipó cuál será la próxima presentación judicial que realizarán una vez incorporadas las conclusiones de las pericias al expediente. "Con lo que hoy obtuvimos vamos a pedir la detención de todos y esperamos que el fiscal haga lugar a eso", concluyó.