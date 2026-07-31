Tragedia en San Juan: despiden a las víctimas del accidente aéreo

El velorio continuará el sábado, desde las 9 hasta las 10.30, para permitir que todos aquellos que no puedan asistir hoy, lo hagan mañana.

El velorio se llevará a cabo entre el viernes y el sábado

Tras finalizar el velatorio abierto a la comunidad, está previsto que el cortejo fúnebre se inicie a las 10.30, recorriendo parte del centro de la ciudad de San Juan para luego dirigirse al cementerio, donde se llevará a cabo la ceremonia final y se rendirán los honores correspondientes en memoria de los efectivos fallecidos.

El recorrido del cortejo fúnebre

Está previsto que el cortejo fúnebre se inicie el sábado a las 10.30

La caravana partirá desde la Catedral San Juan Bautista y continuará por avenida Ignacio de la Roza, avenida Mendoza, calle 9 de Julio y calle Entre Ríos. El recorrido pasará frente a la Comisaría Central, la Dirección de Protección Civil y la Dirección de Bomberos, antes de continuar hacia el Cementerio de la Capital.

Está previsto que el cortejo llegue al cementerio alrededor de las 11:30, donde se desarrollará el rito de sepultura y el último homenaje institucional.

Una vez en el lugar, los féretros serán trasladados hacia el Panteón. Durante ese trayecto, la Banda de Música acompañará con la interpretación de una marcha y se dispondrá un cordón de honor.

Luego se realizará un responso y se pronunciarán palabras de despedida. También habrá un toque de silencio como parte de la ceremonia.

Posteriormente comenzará la entrega de las banderas y los casquetes a las autoridades, quienes se los entregarán a los familiares de los fallecidos. Finalmente, los féretros ingresarán al Panteón y concluirá la ceremonia de honras fúnebres.