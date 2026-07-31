Tragedia en San Juan: despiden a las víctimas del accidente aéreo
El velatorio de Germán Videla, Rubén Castro, Jorge Carbajal y Carlos Heredia se realiza de manera conjunta en la Catedral de San Juan.
En medio de la conmoción, este viernes se lleva a cabo el velatorio de los cuatro funcionarios de las fuerzas de seguridad de San Juan que murieron en un accidente aéreo, cuando el helicóptero en el que viajaban se estrelló en el Parque Provincial Ischigualasto. La ceremonia se realiza en la Catedral San Juan Bautista.
El último adiós al jefe de Bomberos, Rubén Castro, al segundo jefe de Bomberos, el comisario inspector Jorge Carbajal, al director de Portección Civil, Carlos Heredia, y al comisario general Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan, se llevará a cabo desde la mañana y se extenderá hasta el sábado.
En la tragedia también fallecieron el piloto Matías Valenzuela y los brigadistas de la Agencia Federal de Emergencias Andrés Bosch y Rodrigo Aimeta.
Previamente, los cuerpos de los cuatro sanjuaninos fueron entregados a sus familiares luego de que se realizara la correspondiente autopsia en la Morgue Judicial, en el marco de la investigación sobre el accidente aéreo.
Según informaron medios locales, en primer lugar, se realizará un velorio íntimo del cual solo participarán familiares directos, amigos cercanos y compañeros de trabajo. Luego, a partir de las 13, la Catedral abrirá sus puertas para que toda la comunidad pueda acercarse a despedir a los cuatro funcionarios que perdieron la vida mientras participaban de una capacitación para el combate de incendios forestales.
El velorio continuará el sábado, desde las 9 hasta las 10.30, para permitir que todos aquellos que no puedan asistir hoy, lo hagan mañana.
Tras finalizar el velatorio abierto a la comunidad, está previsto que el cortejo fúnebre se inicie a las 10.30, recorriendo parte del centro de la ciudad de San Juan para luego dirigirse al cementerio, donde se llevará a cabo la ceremonia final y se rendirán los honores correspondientes en memoria de los efectivos fallecidos.
El recorrido del cortejo fúnebre
La caravana partirá desde la Catedral San Juan Bautista y continuará por avenida Ignacio de la Roza, avenida Mendoza, calle 9 de Julio y calle Entre Ríos. El recorrido pasará frente a la Comisaría Central, la Dirección de Protección Civil y la Dirección de Bomberos, antes de continuar hacia el Cementerio de la Capital.
Está previsto que el cortejo llegue al cementerio alrededor de las 11:30, donde se desarrollará el rito de sepultura y el último homenaje institucional.
Una vez en el lugar, los féretros serán trasladados hacia el Panteón. Durante ese trayecto, la Banda de Música acompañará con la interpretación de una marcha y se dispondrá un cordón de honor.
Luego se realizará un responso y se pronunciarán palabras de despedida. También habrá un toque de silencio como parte de la ceremonia.
Posteriormente comenzará la entrega de las banderas y los casquetes a las autoridades, quienes se los entregarán a los familiares de los fallecidos. Finalmente, los féretros ingresarán al Panteón y concluirá la ceremonia de honras fúnebres.
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