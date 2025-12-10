Adrián Salonia contó cómo fue deportado de Venezuela sin explicaciones: "Retuvieron nuestros pasaportes"
También fueron deportados Nicolás Munafó y el camarógrafo Sebastián Solís, que habían viajado con él a Caracas para cumplir con su labor periodística.
Los periodistas Adrián Salonia, Nicolás Munafó y Sebastián Solís se encuentran en el aire, no sólo porque están en un vuelo desde Bolivia hacia a la Ciudad de Buenos Aires sino porque los deportaron de Venezuela sin mediar explicación.
"En estos momentos estamos en el avión retornando a Buenos Aires desde el aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra después de vivir un momento de mucha tensión en Venezuela y Caracas, donde nos retuvieron nuestros pasaportes y nuestras valijas quedaron en Caracas", relató Adrián Salonia a C5N.
Parado en medio del pasillo de un avión, posiblemente antes del despegue, Salonia confirmó que los tres periodistas argentinos vivieron "una situación de mucha desesperación", y estéril.
"Finalmente no pudimos ingresar a Venezuela, según ellos, porque no reuníamos la documentación correspondiente cuando realmente teníamos todo al día: el pasaporte, nuestros datos. A mí lo que más me impacta es la celeridad con la que nos expulsaron del aeropuerto de Caracas", relató.
"Fue muy fuerte, porque de un momento a otros nos llevaron a un pasillo, ese pasillo daba a la manga de un avión y el avión nos trajo a Bolivia", sintetizó.
Desde su asiento, Nicolás Munafó también grabó un video con más precisiones: "Son las 11.17 en Bolivia, estamos en Santa Cruz de la Sierra a la espera de volver a Buenos Aires. Hace aproximadamente 24 horas que estamos viajando de un lado a otro", dijo.
"Llegamos alrededor de las 3 de la mañana a Caracas, no nos dejaron entrar. Desde ahí no tenemos nuestros pasaportes con nosotros. Lo tiene todo el tiempo Migraciones, tanto en Venezuela como en Bolivia. Lo mismo nuestras valijas, que todavía están en Caracas", convino el periodista.
"No sabemos el motivo por el cual no nos dejaron entrar, nos tuvieron unas horas allá preguntándonos todo el tiempo a qué íbamos", agregó Munafó, quien confirmó que desde la Cancillería argentina en Caracas le dijeron que están investigando qué sucedió.
El grupo fue expulsado de Venezuela después de decenas de preguntas y de que las autoridades los filmaran y registraran sus conversaciones con periodistas venezolanos.
Recién cuando vuelvan a pisar suelo argentino se sabrá no sólo qué pasó con sus valijas sino también con sus pasaportes, que son el documento más básico y clave de cualquier persona en país ajeno.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario