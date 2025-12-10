Adrián Salonia contó cómo fue deportado de Venezuela sin explicaciones: "Retuvieron nuestros pasaportes"

Embed

Desde su asiento, Nicolás Munafó también grabó un video con más precisiones: "Son las 11.17 en Bolivia, estamos en Santa Cruz de la Sierra a la espera de volver a Buenos Aires. Hace aproximadamente 24 horas que estamos viajando de un lado a otro", dijo.

"Llegamos alrededor de las 3 de la mañana a Caracas, no nos dejaron entrar. Desde ahí no tenemos nuestros pasaportes con nosotros. Lo tiene todo el tiempo Migraciones, tanto en Venezuela como en Bolivia. Lo mismo nuestras valijas, que todavía están en Caracas", convino el periodista.

"No sabemos el motivo por el cual no nos dejaron entrar, nos tuvieron unas horas allá preguntándonos todo el tiempo a qué íbamos", agregó Munafó, quien confirmó que desde la Cancillería argentina en Caracas le dijeron que están investigando qué sucedió.

El grupo fue expulsado de Venezuela después de decenas de preguntas y de que las autoridades los filmaran y registraran sus conversaciones con periodistas venezolanos.

Recién cuando vuelvan a pisar suelo argentino se sabrá no sólo qué pasó con sus valijas sino también con sus pasaportes, que son el documento más básico y clave de cualquier persona en país ajeno.