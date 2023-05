Aeroparque, refugio en las noches: unas 50 personas duermen todos los días en el piso

Muchos de ellos, confesaron que viven desde hace meses, o incluso años, eligieron el aeropuerto como su lugar de tránsito porque cobran el mínimo jubilatorio y no les alcanza para alquilar, o hasta se sienten más seguro ahí que en los propios refugios porteños.

“Unas ciento cincuenta personas estuvieron durmiendo con nosotros anoche. Pero no tenemos vínculo con todos, solo con los vecinos cercanos, los ‘vecinos del country’, del barrio privado… Privado de la ducha, del agua, del gas, de la cocina”, revelaron algunos entre risas.

Si bien los convivientes aseguran que llegaron a contar unas 150 personas que están en el lugar a raíz del frío que está llegando, en la actualidad hay 42, pero, en promedio, según el registro tomado por el personal aeroportuario es de, aproximadamente, 50 personas por noche.

Consultados de por qué están en el aeropuerto y no algún refugio porteño, reconocen que es porque “es tranquilo, porque podés dormir, pasar la noche y está calentito". "También es sacrificado, porque a veces duermo sentada por el dolor en mis piernas. Duermo en una silla desde hace un año y cinco meses”, reconoció otra persona.

Respecto a la higiene personal, destacaron la buena predisposición de los trabajadores de limpieza. “Voy al baño, me saco toda la ropa y me baño rapidito. En pleno verano, íbamos enfrente que hay como una manguera y nos duchábamos ahí”, relataron en diálogo con C5N.

Por qué las personas prefieren elegir Aeroparque y no los refugios porteños

En la actualidad, aquellas personas que están en situación de calle pueden adquirir al subsidio de Desarrollo Humano que rondan los $22.000, pero que no es suficiente para el alquiler de una habitación sin baño.

“Durante el día vamos a buscar comida a los comedores. O si no reviso los tachos de la basura de la casa de comidas. A veces, la gente te ayuda, te compra algo, y si no, bueno… a veces no comés”, reconocieron los entrevistados.

Muchos de los damnificados confesaron que intentaron dormir en los cajeros automáticos, pero la Policía los saca del lugar, a diferencia de lo que sucede en Aeroparque. Respecto a no querer recurrir a un parador, aseguraron: “Hay cucarachas. En 2016 me trasladaron rápido a un hospital, porque las chicas me robaron”.

Bajo esa misma línea, otra de las entrevistadas confesó que los albergues son “peligrosos”. “Ya fuimos, pero no se lo deseo a nadie. Yo lo sentí como un depósito humano”, aseguró una pareja.