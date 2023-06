Renunció el piloto del avión presidencial que realizó una peligrosa maniobra para aterrizar

avión presidencial maniobra

Sin embargo, este miércoles comunicó que dejaría su cargo: "Sr. Secretario General de la Presidencia, me dirijo a usted con el propósito de poner a su disposición formalmente mi renuncia al cargo de Director General de Logística de la Secretaria General de la Presidencia que actualmente desempeño. Ha sido una decisión cuidadosamente considerada, y me gustaría expresar mi profunda gratitud por la oportunidad que se me ha brindado de servir al Estado Nacional en dicha posición".

La renuncia de Barone llega días después de la elevación a juicio en su contra, en una causa iniciada en 2019, tras una denuncia presentada por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

leonardo barone

Barone está acusado de falsificar pólizas de venta de 10 aeronaves que fueron vendidas al Estado nacional. En noviembre del 2022, el juez federal Daniel Rafecas dictó su procesamiento en la causa CFP 5215/2019, decisión que fue confirmada por la Cámara Federal el 13 de febrero pasado, con la firma de los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah. Esta semana, la causa fue elevada a juicio.

Según describe en ANAC en la denuncia, el organismo le había comprado mediante una licitación 10 aviones de entrenamiento a Global Jet Aviation S.A., donde Barone se desempeñaba como apoderado.