Lo declararon "deudor irrecuperable" por un crédito que no pidió y ahora el banco deberá indemnizarlo

El afectado solicitó una indemnización total de 1,3 millones de pesos por daño patrimonial, daño psicológico, daño moral y daño punitivo.

La sentencia de primera instancia admitió parcialmente la demanda. El juez reconoció un daño moral de 500 mil pesos, con intereses desde la fecha de celebración de los contratos apócrifos, y una multa civil equivalente a cinco canastas básicas familiares, como daño punitivo. El magistrado entendió que la entidad demandada había incurrido en un grave incumplimiento de sus deberes legales y contractuales, al asignar productos financieros sin la debida verificación de identidad.

El fallo de primera instancia rechazó el daño patrimonial y el daño psicológico. Respecto al primero, el juez consideró que no se acreditó con pruebas directas la imposibilidad de acceder a créditos o ampliaciones de límite como consecuencia de la información negativa. En cuanto al daño psicológico, el informe pericial concluyó que el reclamante no presentaba secuelas atribuibles al caso.