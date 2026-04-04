Ahora dicen que el padre de Agostina Páez estaba borracho cuando hizo el gesto racista

"No voy a esconderme, ni a dejar de ir al almacén, de pasear por la plaza con mis hijos, ni de ejercer en los tribunales. Aprendí que no puedo ni debo controlar lo que otros piensan de mí. Solo yo conozco mi historia, mis decisiones y las razones de cada paso. Y soy yo quien asume esa responsabilidad", cerró Stefany.

En otra publicación anterior, la abogada se explayó sobre un hecho distinto vinculado a su pareja: "Siempre me gustó decir la verdad. Anoche fuimos a un bar con Mariano Páez. Salimos a distraernos y festejar que su hija ya está acá, en Santiago del Estero. Se armó una discusión por otra persona que le preguntó cuánta plata había tenido que pagar para que Agostina pudiera regresar; él respondió que alrededor de 21 millones de pesos".

"Esa persona le gritó y dijo que ese dinero había salido del Estado. Ante eso, mi pareja se enojó y le contestó que el gobierno no le dio nada porque tampoco les corresponde, ya que es un asunto judicial que debe resolver la familia", continuó el relato.

Además, Budán pidió disculpas al ex gobernador de Santiago del Estero hasta 2025, Gerardo Zamora, por las declaraciones inoportunas de Mariano Páez, y agregó: "Él estaba alcoholizado y, en esos momentos, la gente suelta barbaridades a veces. No vamos a justificar nada".