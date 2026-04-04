Ahora dicen que el padre de Agostina Páez estaba borracho cuando hizo el gesto racista
Mariano Páez fue filmado en un local gastronómico haciendo gestos de mono, lo que sumó un nuevo capítulo al conflicto judicial que ya involucra a su hija por una actitud similar en Brasil.
Stefany Budan, vínculo afectivo de Mariano Páez, afirmó que el hombre se hallaba "bajo los efectos del alcohol" cuando reprodujo la mímica y el ademán de un simio en un bar. Las imágenes se difundieron el viernes pasado, en pleno proceso judicial contra su hija por la misma imitación hecha en territorio brasileño.
Budán –también abogada– remarcó: "Mi pareja estaba alcoholizado, en un claro estado de ebriedad. En esas condiciones, cualquier expresión pierde lucidez, control y seriedad". Y añadió: "El alcohol nubla el juicio, deforma la realidad y elimina los frenos. Querer darle valor real o jurídico a una frase dicha así es completamente improcedente. Esto no es una confesión, sino alguien sin sobriedad diciendo incoherencias sin sustento".
Previamente, la letrada había publicado una dedicatoria por el primer año de relación: "4 de abril, hoy cumplimos 12 meses. Sí, pasó de todo. Sí, hubo violencia. Y no lo voy a ocultar para que el relato les cierre. Pero tampoco somos los mismos. Sé bien que no sos narco, ni usurero, ni nada de lo que dijiste anoche en estado de ebriedad".
Más adelante, insistió sobre el episodio: "Lo de anoche tuvo alcohol, errores y consecuencias. Una situación lamentable donde se aprovecharon para hacerte reaccionar y decir cosas que no pueden interpretarse al pie de la letra en el estado en que estabas". "Tomar como literal lo que alguien dice después de haber consumido alcohol es, como mínimo, irresponsable. No hay lucidez, control ni intención real en esas palabras. Me pregunto si alguien después de tres botellas de champagne puede hablar con claridad y coherencia. Mi lógica dice que no", agregó.
Luego reflexionó: "Hace un año atravieso una escalada constante de críticas y señalamientos. Me han rotulado como 'la mujer del narco', 'la del violento', 'la que denuncia y vuelve' y 'la que se burla de la justicia'. También se rieron de mi imagen, incluso de una parálisis facial que todavía sufro. Sin embargo, hoy puedo afirmar con certeza: ya nada me derriba".
"No voy a esconderme, ni a dejar de ir al almacén, de pasear por la plaza con mis hijos, ni de ejercer en los tribunales. Aprendí que no puedo ni debo controlar lo que otros piensan de mí. Solo yo conozco mi historia, mis decisiones y las razones de cada paso. Y soy yo quien asume esa responsabilidad", cerró Stefany.
En otra publicación anterior, la abogada se explayó sobre un hecho distinto vinculado a su pareja: "Siempre me gustó decir la verdad. Anoche fuimos a un bar con Mariano Páez. Salimos a distraernos y festejar que su hija ya está acá, en Santiago del Estero. Se armó una discusión por otra persona que le preguntó cuánta plata había tenido que pagar para que Agostina pudiera regresar; él respondió que alrededor de 21 millones de pesos".
"Esa persona le gritó y dijo que ese dinero había salido del Estado. Ante eso, mi pareja se enojó y le contestó que el gobierno no le dio nada porque tampoco les corresponde, ya que es un asunto judicial que debe resolver la familia", continuó el relato.
Además, Budán pidió disculpas al ex gobernador de Santiago del Estero hasta 2025, Gerardo Zamora, por las declaraciones inoportunas de Mariano Páez, y agregó: "Él estaba alcoholizado y, en esos momentos, la gente suelta barbaridades a veces. No vamos a justificar nada".
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