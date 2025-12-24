Ahorro en Navidad: cómo dejar el arbolito prendido toda la noche sin gastar mucha luz
Las boletas de la luz cada vez llegan más ásperas de la mano del ajuste libertario, y muchos no se animan a prender el arbolito durante varias horas.
La Navidad es una de las fechas más especiales para los argentinos y también provoca que muchos se las ingenien para hacer algo bueno y barato.
Para que este diciembre puedas llenar tus espacios favoritos con diversas luces, aquí dejamos los trucos caseros que tenés que aplicar para ahorrar electricidad.
Lo mejor es “controlar el tiempo y la forma en la que se utiliza la decoración, hasta el empleo de nuevas tecnologías que reducen los kilovatios consumidos”, explicó un ingeniero, según informa el sitio El Comercio, de tal manera que no se afronte un gasto extra que pueda afectar la economía familiar.
Cómo ahorrar electricidad en Navidad
- Revisar las conexiones eléctricas: El primer paso antes de instalar las luces y la decoración de navidad es verificar el buen funcionamiento del sistema eléctrico de la casa. Los cables defectuosos, expuestos o antiguos pueden sobrecalentarse con el aumento de la tensión. Si se detecta alguna alteración es preferible reemplazar el cableado por conductores de cobre que ofrezcan calidad y seguridad.
- Encender la iluminación lo más tarde posible: Con la llegada del verano, la luz natural permanece por más tiempo. Esto permite extender la hora en la que se prenden, tanto la luminaria de casa como las luces de navidad.
- Utilizar focos LED: A diferencia de los juegos de luces incandescentes, las guirnaldas con focos LED ofrecen una mayor vida útil con un menor consumo. Por regla general, estos productos requieren hasta un 80% menos energía que las versiones antiguas.
- Desconectar la decoración antes de ir a dormir: Además de ser un gasto innecesario, el olvidar las luces encendidas durante la noche es un peligro, ya que las conexiones pueden sobrecargarse y provocar cortocircuitos o incendios. Del mismo modo, si se va a salir de vacaciones, es importante desconectar todos los enchufes de casa y dejar únicamente el refrigerador y el sistema de seguridad.
- Emplear nuevas tecnologías: En la actualidad existen productos o gadgets que facilitan el ahorro de electricidad, entre ellos tenemos los temporizadores, que permiten programar el horario de encendido y apagado de la iluminación, o los juegos de luces alimentados a través de paneles solares que se recargan durante el día.
- No dejar la decoración después de las fiestas: Un error muy común es el no retirar los adornos luminosos a tiempo. Esto no solo incrementa el consumo injustificado de energía, sino que incluso reduce el tiempo de vida de los productos.
