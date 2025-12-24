MinutoUno

Un clásico: 20 mensajes de Navidad para copiar, pegar y enviar a los series queridos

Para personalizar tus mensajes, te proponemos desde minutouno.com 20 mensajes para enviar: copiá y pegá.

Llega la Navidad y desde temprano comienzan a enviarse los mensajes de felicidades para amigos, familia o compañeros de trabajo, aunque a veces puede faltar algo de creatividad.

¿Qué poner, qué enviar? Desde minutouno.com te ofrecemos estos 20 mensajes. Elegí, copiá y pega.

Mensajes de Navidad para enviar

  1. Feliz Navidad!!!
  2. Que los reencuentros sean dulces, las risas abundantes y los regalos significativos en esta Navidad.
  3. Con este mensaje te recuerdo que te aprecio mucho. Disfruta con tu familia. ¡Feliz Navidad!
  4. En esta Navidad daré gracias por haber tenido la oportunidad de conocerte.
  5. Aunque el barbijo tape mi boca, debajo hay una gran sonrisa. ¡Feliz Navidad!
  6. La Navidad no se trata de abrir regalos, se trata de abrir nuestro corazón.
  7. Ánimo, siempre estaré contigo para empujarte y apoyarte en todo momento.
  8. Controlas tu destino, no necesitas magia para hacerlo. Que todo lo bueno te siga, te encuentre y siempre se quede contigo.
  9. Aprovechemos cada momento para ser felices y compartiendo momentos.
  10. Eres más que mi amigo, eres mi hermano. Quiero que la pandemia termine para celebrar como antes. Yo salto si tu saltas, ¿recuerdas?
  11. Si la vida te da mil razones para llorar, demuestra que tienes mil y una para soñar. Haz de tu vida un sueño y de tu sueño una realidad. ¡Feliz Navidad!
  12. Que nunca te falte un sueño por el que luchar, un proyecto que realizar, algo que aprender, un lugar a donde ir, y alguien a quien querer. ¡Feliz Navidad!
  13. Después de diciembre, mis medidas son: noventa, sesenta ¡y revienta!
  14. Dios me dio a elegir entre ser guapísima o tener buena memoria así que te deseo unas Felices Fallas.
  15. Así se avanza en la vida: Primero uno cree en Papá Noel, luego uno no cree en Papá Noel y al final, uno es Papá Noel. ¡Feliz Navidad!
  16. Si la vida te da mil razones para llorar, no le hagas caso y sonríe. Haz de tu vida un sueño y de tu sueño una realidad, porque hay un millón de razones para que tengas una ¡Feliz Navidad!
  17. Te deseo una Feliz Navidad, unas felices fiestas y un feliz regreso al trabajo… lo más tarde posible.
  18. Que estas navidades se convierta: cada deseo en flor, cada dolor en estrella, cada lágrima en sonrisa, cada corazón en dulce morada. ¡Feliz Navidad!
  19. Si bebes no conduzcas, pero si no conduces aprovecha que es Navidad.
  20. Se cambia de coche, de casa, de ropa, de pareja, de zapatos, de mes, de look, de trabajo, de año; pero nunca de amigos. ¡Feliz Navidad!
