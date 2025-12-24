Un clásico: 20 mensajes de Navidad para copiar, pegar y enviar a los series queridos
Para personalizar tus mensajes, te proponemos desde minutouno.com 20 mensajes para enviar: copiá y pegá.
Llega la Navidad y desde temprano comienzan a enviarse los mensajes de felicidades para amigos, familia o compañeros de trabajo, aunque a veces puede faltar algo de creatividad.
¿Qué poner, qué enviar? Desde minutouno.com te ofrecemos estos 20 mensajes. Elegí, copiá y pega.
Mensajes de Navidad para enviar
- Feliz Navidad!!!
- Que los reencuentros sean dulces, las risas abundantes y los regalos significativos en esta Navidad.
- Con este mensaje te recuerdo que te aprecio mucho. Disfruta con tu familia. ¡Feliz Navidad!
- En esta Navidad daré gracias por haber tenido la oportunidad de conocerte.
- Aunque el barbijo tape mi boca, debajo hay una gran sonrisa. ¡Feliz Navidad!
- La Navidad no se trata de abrir regalos, se trata de abrir nuestro corazón.
- Ánimo, siempre estaré contigo para empujarte y apoyarte en todo momento.
- Controlas tu destino, no necesitas magia para hacerlo. Que todo lo bueno te siga, te encuentre y siempre se quede contigo.
- Aprovechemos cada momento para ser felices y compartiendo momentos.
- Eres más que mi amigo, eres mi hermano. Quiero que la pandemia termine para celebrar como antes. Yo salto si tu saltas, ¿recuerdas?
- Si la vida te da mil razones para llorar, demuestra que tienes mil y una para soñar. Haz de tu vida un sueño y de tu sueño una realidad. ¡Feliz Navidad!
- Que nunca te falte un sueño por el que luchar, un proyecto que realizar, algo que aprender, un lugar a donde ir, y alguien a quien querer. ¡Feliz Navidad!
- Después de diciembre, mis medidas son: noventa, sesenta ¡y revienta!
- Dios me dio a elegir entre ser guapísima o tener buena memoria así que te deseo unas Felices Fallas.
- Así se avanza en la vida: Primero uno cree en Papá Noel, luego uno no cree en Papá Noel y al final, uno es Papá Noel. ¡Feliz Navidad!
- Si la vida te da mil razones para llorar, no le hagas caso y sonríe. Haz de tu vida un sueño y de tu sueño una realidad, porque hay un millón de razones para que tengas una ¡Feliz Navidad!
- Te deseo una Feliz Navidad, unas felices fiestas y un feliz regreso al trabajo… lo más tarde posible.
- Que estas navidades se convierta: cada deseo en flor, cada dolor en estrella, cada lágrima en sonrisa, cada corazón en dulce morada. ¡Feliz Navidad!
- Si bebes no conduzcas, pero si no conduces aprovecha que es Navidad.
- Se cambia de coche, de casa, de ropa, de pareja, de zapatos, de mes, de look, de trabajo, de año; pero nunca de amigos. ¡Feliz Navidad!
