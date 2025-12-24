Consejos para proteger a las mascotas de la pirotecnia en Nochebuena y Navidad

Este lugar debe ser donde la mascota se sienta segura y tranquila, idóneamente podría ser donde duerme o pasa más tiempo.

También se recomienda aminorar el ruido externo, cerrando cortinas y ventanas, además, si es posible colocar cajas de huevo en ventanas que ayudan aminorar sonidos.

Prevení que se escapen

Ante situaciones que los alteran los perros y gatos pueden escaparse, así que es mejor cerrar puertas y ventanas por donde pueden huir. No los deje en balcones, patios o terrazas.

Sus reacciones pueden ser desde huir, atacar, esconderse o paralizarse; y en casos extremos, pueden llegar a tener convulsiones, taquicardia, o auto lastimarse.

Es esencial revisar que puertas y ventanas estén cerradas, esto debido a que el estrés provocado por los cohetes y la pirotecnia puede llevar a los perros a lastimarse o traten de escapar.

Esto no quiere decir que se debe encerrar al perro o al gato en una habitación, esto sería lo contrario de dejarlo relajado. La mascota podría sentirse acorralado y estresarse aún más.

Además, si realizan algo que no deben como destruir cosas o rasguñar, la opción no es regaña.

Como dueños, las personas solo deben observar el comportamiento que tengan en este entrenamiento previo y observar si se sienten cómodos. Tras minutos, se le puede dar un premio o felicitar verbalmente.

No les des sedantes sin consultar antes a un veterinario

Muchas personas suelen darle un tranquilizante a su mascota si es muy nerviosa por cosas como la pólvora, pero es mejor no medicarlos si no fue una indicación del veterinario.

Los perros se puede presentar jadeo, caminar en círculo o ir de un lugar a otro, tiemblan o se esconden. Mientras que los gatos buscan un lugar oscuro y rasguñan verticalmente.

Ante este problema el laboratorio Ceva Salud Animal creó difusores que liberan feromonas sintéticas tanto para gatos como para perros, que les ayudan a prevenir o controlar las reacciones de estrés.

Usar feromonas sintéticas para controlar el estrés de las mascotas

En los perros es la feromona del apaciguamiento canino, que reciben los cachorros de su madre como un mensaje de seguridad y tranquilidad. Esta solo se percibe por los perros y no provoca ningún efecto en los humanos u otras mascotas.

Para los gatos, se usan las mismas feromonas que producen las glándulas faciales de su mentón y mejillas, que les ayudan a marcar las cosas o personas como alguien seguro o familiar.

Los difusores tienen una vida útil de 3 a 4 semanas y abarcan una habitación. Además, se recomienda no colocarlo atrás de ningún mueble o que esté a una distancia de 1.20m.