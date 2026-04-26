Alerta meteorológica sacude este domingo al AMBA: qué dice el preocupante informe
Se espera una jornada con clima inestable este domingo en Buenos Aires. El SMN lanzó una alerta meteorológica por condiciones adversas.
Ante la llegada de un frente de inestabilidad, con posibles lluvias, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta meteorológica de nivel amarillo por viento fuerte que afectará al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante toda la jornada de este domingo 26 de abril.
El fenómeno, que comenzó a manifestarse de forma leve durante sábado, alcanzará su mayor intensidad en las próximas horas, siempre de acuerdo con el organismo nacional.
De esta manera, se esperan vientos provenientes del sector oeste y sudoeste con velocidades constantes de entre 40 y 50 km/h, mientras que las ráfagas más potentes podrían alcanzar los 90 km/h. El aviso abarca a toda la provincia de Buenos Aires, y también zonas de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, La Pampa, Río Negro y Chubut.
Alerta por viento fuerte en Buenos Aires: recomendaciones
Para evitar accidentes y minimizar riesgos en la vía pública, las autoridades difundieron una serie de medidas de prevención para los ciudadanos:
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En el hogar: Retirar macetas, sillas de plástico y cualquier objeto de balcones o ventanas que pueda ser arrastrado por el viento. Asegurar tendederos y elementos en obras de construcción (chapas, ladrillos, tirantes).
Gestión de residuos: Respetar el horario de recolección (domingo a viernes de 19 a 21 h). Es vital depositar las bolsas siempre dentro de los contenedores para evitar que el viento las desplace y obstruyan los sumideros.
Electricidad y calle: No manipular artefactos eléctricos que hayan tenido contacto con el agua y evitar circular por zonas arboladas. Bajo ninguna circunstancia se deben tocar cables caídos, cajas de luz o columnas de alumbrado.
Precaución al volante
Las condiciones climáticas afectarán la visibilidad y la adherencia en el asfalto. Por ello, se solicita a los automovilistas:
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Circular a velocidad reducida y con luces de posición encendidas.
Mantener una mayor distancia de frenado.
Utilizar siempre el cinturón de seguridad.
De acuerdo con el sitio especializado Meteored, el impacto del viento se sentirá con fuerza especialmente hacia la tarde del domingo, lo que generará un marcado descenso de la sensación térmica.
Línea de emergencia: Ante cualquier irregularidad o riesgo detectado en la vía pública, comunicarse de inmediato con la línea gratuita 103 (Emergencias en la Vía Pública y Edilicias).
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