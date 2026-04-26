Alerta meteorológica sacude este domingo al AMBA: qué dice el preocupante informe

Alerta por viento fuerte en Buenos Aires: recomendaciones

Para evitar accidentes y minimizar riesgos en la vía pública, las autoridades difundieron una serie de medidas de prevención para los ciudadanos:

En el hogar: Retirar macetas, sillas de plástico y cualquier objeto de balcones o ventanas que pueda ser arrastrado por el viento. Asegurar tendederos y elementos en obras de construcción (chapas, ladrillos, tirantes).

Gestión de residuos: Respetar el horario de recolección (domingo a viernes de 19 a 21 h). Es vital depositar las bolsas siempre dentro de los contenedores para evitar que el viento las desplace y obstruyan los sumideros.

Electricidad y calle: No manipular artefactos eléctricos que hayan tenido contacto con el agua y evitar circular por zonas arboladas. Bajo ninguna circunstancia se deben tocar cables caídos, cajas de luz o columnas de alumbrado.

Precaución al volante

Las condiciones climáticas afectarán la visibilidad y la adherencia en el asfalto. Por ello, se solicita a los automovilistas:

Circular a velocidad reducida y con luces de posición encendidas.

Mantener una mayor distancia de frenado.

Utilizar siempre el cinturón de seguridad.

De acuerdo con el sitio especializado Meteored, el impacto del viento se sentirá con fuerza especialmente hacia la tarde del domingo, lo que generará un marcado descenso de la sensación térmica.

Línea de emergencia: Ante cualquier irregularidad o riesgo detectado en la vía pública, comunicarse de inmediato con la línea gratuita 103 (Emergencias en la Vía Pública y Edilicias).