Al igual que el diputado libertario Germán Kiczka, su hermano Sebastián también se negó a declarar

Germán, legislador provincial vinculado al Gobierno Nacional, fue capturado en la noche del miércoles en Corrientes, tras haber estado prófugo una semana; mientras que Sebastián fue detenido al día siguiente en un camping de la localidad misionera de San Juan de la Sierra.

Los hermanos Kiczka no declararon

Luego de que Germán Kiczka se negara a declarar ante la Justicia, su hermano Sebastián hizo lo propio, luego de que la fiscal Silvia Barronis, el juez Miguel Ángel Faría y la defensa técnica le consultaron si quería hacerlo.

El acusado de pertenecer a una red internacional de pedofilia, sin embargo, hizo uso de su derecho constitucional a guardar silencio, por lo que fue llevado en un patrullero desde la Comisaría 2° de Apóstoles hasta el Tribunal, en donde está alojado desde el jueves por la noche.

Las abrumadoras pruebas de pedofilia contra los hermanos Sebastián y Germán Kiczka

sebastian kiczka detenido.jpg Sebastián Kiczka tras ser detenido por la policía.

Luego de una denuncia por un presunto caso de pedofilia, comenzó una investigación en la Justicia de Misiones y el 28 de febrero se ordenó el allanamiento de la vivienda que el diputado Germán Kczka y su hermano Sebastián compartían en la localidad de Apóstoles.

Allí se secuestraron decena de celulares y notebooks, en los que los peritos encontraron fotos, videos y chats aberrantes de niños abusados, que los mismos especialistas calificaron como "irreproducibles".

A Germán Kiczka le secuestraron una notebook marca Acer, donde hallaron “archivos de videos de una persona de sexo femenino que según lo que expresa la misma en el video, tenía 16 años” e “imágenes y varios archivos de video de prácticas zoofílicas que involucran a menores, con una edad presuntiva, inferior a 13 años, en actos sexuales con animales”, señala el informe judicial.

En uno de los teléfonos celulares utilizados por Sebastián Kiczka, en tanto, se encontró material comprometedor y graves mensajes de WhatsApp.

german kiczka tras ser capturado.jpg Germán Kiczka luego de ser capturado.

Por ejemplo, en una de las charlas con una persona que sería menor de edad, el hermano del legislador libertario: “Yo me bajé una app para ver nenitas... 12 años...”, a lo que su interlocutora responde: “Vos me pasaste uno una vez y tenía como 7″. Luego, el imputado insiste: “Quiero la de 14... No sé cómo, pero siempre zafó”.

En otro chat reconoce haber tenido sexo con menores y manifiesta: “ESTOY CON MI VECINITA. La voy a esperar 3 años más máximo”, a lo que la otra persona le señala: "Calmate, Sebastián, tiene como cinco años la nena”, y Kizcka responde: “Bueno la voy a esperar 5 años... Ay Dios, me tengo que sacar esa adicción a las menores”.