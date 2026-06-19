Alarma en Córdoba por brote de triquinosis: hay 23 casos y 9 fueron atribuidos al consumo de jabalí
Hasta ahora son 23 los casos detectados, la mayoría de ellos en la capital de la provincia mediterránea y otros en la localidad de Malvinas Argentinas.
El Ministerio de Salud de Córdoba informó este viernes la detección de 23 casos de triquinosis, nueve de ellos vinculados al consumo de carne de jabalí que no habría tenido el control sanitario obligatorio y por lo tanto no sería apta para el consumo humano.
Se trata de un total de tres brotes de esa enfermedad, dos de ellos confirmados en la capital de la provincia mediterránea y el restante en la localidad de Malvinas Argentinas, en el departamento Colón.
Del total de los casos, doce se reportaron en la ciudad de Córdoba: nueve relacionados a la ingesta de carne de jabalí y otros tres pertenecientes a "un mismo grupo familiar del cual se investiga la fuente de origen", indicó la cartera sanitaria provincial.
En el tercer brote, se notificaron once contagios correspondientes a oriundos de Malvinas Argentinas, donde poseen vínculo familiar y amistad, que "relatan compra de alimentos de origen en otra provincia y en la misma localidad", agregó el Ministerio en un comunicado oficial.
Los afectados fueron trasladados a hospitales privados y públicos donde se encuentran bajo seguimiento médico y evolucionaban favorablemente, al tiempo que cuatro de ellos son menores de 15 años.
El Departamento de Zoonosis, personal de SENASA, la Dirección de Alimentos del Ministerio de Industria, Comercio y Minería, la Dirección General de Fiscalización del Ministerio de Bioagroindustria, y el área de salud y bromatología de los municipios implicados encabezan las investigaciones para determinar cómo se desencadenaron cada uno de los casos.
Desde la cartera sanitaria advierten sobre los “riesgos de consumir, vender o comprar carne de cerdo, jabalí o sus derivados, de dudosa procedencia o sin la inspección sanitaria correspondiente. Asimismo, se solicita a las personas que presenten síntomas compatibles con la enfermedad que consulten al centro de salud más cercano”.
Según la cartera, la infección en la carne de jabalí se pudo establecer tras el diagnóstico realizado por el Centro de Excelencia en Productos y Procesos (CEPROCOR). En el resto se investigan como fuente de origen distintos alimentos comprados en comercio y a vendedores ambulantes.
Qué es la triquinosis
La triquinosis se transmite por la ingesta de carne de cerdo cruda o mal cocida contaminada con el parásito Trichinella spiralis; sus síntomas incluyen fiebre, dolor muscular, hinchazón de párpados y trastornos gastrointestinales como diarrea, náuseas y vómitos.
Hay medicamentos antiparasitarios como albendazol o mebendazol para eliminar los parásitos del intestino, cuando la infección reciente, pero una vez que las larvas se alojan en los músculos no hay un tratamiento específico: los quistes perduran durante años y los analgésicos pueden ayudar a aliviar el dolor muscular.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario