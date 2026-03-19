Alarma por suicidios: Diputados podría pedir informe al Gobierno sobre la salud mental en el país

Diputados reforma laboral

La iniciativa de Valdés exige precisiones al Ministerio de Salud -a cargo de Mario Lugones- sobre el presupuesto asignado y ejecutado en el área, el funcionamiento de la Dirección Nacional de Salud Mental, la implementación de la Ley Nacional de Prevención del Suicidio y las políticas públicas destinadas a abordar el aumento de los padecimientos psíquicos en la población.

La iniciativa también contempla el pedido de información sobre la posible interrupción de programas, el acceso a medicamentos, el funcionamiento del Consejo Federal de Salud Mental (COFESAMA) y el estado de dispositivos clave como residencias y redes de atención.

Eduardo Valdés advirtió además sobre el impacto del ajuste en áreas sensibles del Estado.

“El deterioro de las condiciones de vida, la precarización laboral y el desfinanciamiento de políticas públicas tienen consecuencias directas en la salud mental de la población”, indicó el legislador.

Asimismo, en su iniciativa pidió conocer si existen planes para asistir a las familias afectadas por estas problemáticas.