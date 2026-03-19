Alarma por suicidios: Diputados podría pedir informe al Gobierno sobre la salud mental en el país
Datos como que hubo un incremento en la tasa de suicidios prendieron las alarmas en la oposición. "El Estado no puede mirar para otro lado", explicaron.
El diputado nacional de Unión por la Patria (UxP) Eduardo Valdés presentó este jueves un proyecto de resolución para solicitar informes al Poder Ejecutivo sobre la situación de la salud mental en el país.
"La crisis de salud mental es alarmante y el Estado no puede mirar para otro lado. Es imprescindible saber qué está haciendo el Gobierno frente a esta situación, si es que está haciendo algo o simplemente está abandonando a su suerte a las personas que necesitan asistencia", sostuvo el legislador al hacer su pedido.
Valdés, que representa a la Ciudad de Buenos Aires en el Congreso de la Nación, señaló que la Argentina está ante "un escenario de alta vulnerabilidad emocional, con un incremento sostenido de consultas, internaciones y casos vinculados a consumos problemáticos, en un contexto de crisis económica y social".
El legislador también puso el foco en el aumento de los suicidios y de los intentos de suicidio, especialmente entre jóvenes, así como también en el crecimiento de la demanda sobre el sistema público de salud en ese área.
"Se trata de un problema estructural que requiere políticas públicas urgentes, integrales y sostenidas en el tiempo. No podemos naturalizar cifras que expresan sufrimiento y abandono", sentenció.
La iniciativa de Valdés exige precisiones al Ministerio de Salud -a cargo de Mario Lugones- sobre el presupuesto asignado y ejecutado en el área, el funcionamiento de la Dirección Nacional de Salud Mental, la implementación de la Ley Nacional de Prevención del Suicidio y las políticas públicas destinadas a abordar el aumento de los padecimientos psíquicos en la población.
La iniciativa también contempla el pedido de información sobre la posible interrupción de programas, el acceso a medicamentos, el funcionamiento del Consejo Federal de Salud Mental (COFESAMA) y el estado de dispositivos clave como residencias y redes de atención.
Eduardo Valdés advirtió además sobre el impacto del ajuste en áreas sensibles del Estado.
“El deterioro de las condiciones de vida, la precarización laboral y el desfinanciamiento de políticas públicas tienen consecuencias directas en la salud mental de la población”, indicó el legislador.
Asimismo, en su iniciativa pidió conocer si existen planes para asistir a las familias afectadas por estas problemáticas.
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