Alarma en un colegio de Haedo: llegó un sobre con una bala dirigida a los directivos

La causa está caratulada como intimidación pública, y por la naturaleza de las amenazas y de la principal aludida también participan en la investigación integrantes del equipo de la Comisaría de la Mujer (CPM).

El primer paso en la investigación es revisar las cámaras de seguridad de la cuadra, que podrían dar cuenta de quién dejó el sobre con la nota y la bala.

Debido al incidente las actividades en la escuela de Haedo fueron suspendidas este viernes en víspera del fin de semana largo,. Por el momento no se anunciaron novedades con respecto a los viajes de egresados.

Las amenazas fueron tomadas muy en serio tanto por los directivos del colegio como por los investigadores policiales y judiciales dado que a principio de este año se registraron casos similares de estudiantes que anunciaron tiroteos en sus respectivas escuelas.

En algunos casos la Policía llegó a allanar los establecimientos educativos o las casas de los menores involucrados ante la difusión de imágenes de armas de fuego y mensajes con amenazas de muerte.