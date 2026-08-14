Alarma en un colegio de Haedo: llegó un sobre con una bala dirigida a los directivos
La comunidad de la Escuela Cristo Obrero de Haedo, partido de Morón, quedó en shock este viernes por el paquete que fue depositado en la puerta principal.
La comunidad del Colegio Cristo Obrero de Haedo, en el partido bonaerense de Morón, quedó en vilo este viernes tras la aparición de un sobre que contenía amenazas de muerte y una bala dirigida de manera expresa a los directivos de la institución.
La Policía bonaerense comenzó a investigar luego de que la directora del colegio llamara al 911 para reportar que una empleada de limpieza había encontrado la lúgubre correspondencia a las 6.45 en la puerta del establecimiento, sobre la calle Inalican al 1000, en Haedo.
Fuentes policiales confirmaron en declaraciones reproducidas por el sitio Infobae que la bala venía acompañada de una nota en la que se exigía la suspensión de los viajes de egresados, que se realizarán la semana que viene.
De no acceder al requerimiento, la persona emitió amenazas sobre las posibles consecuencias.
El caso quedó en manos del personal de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 07 de Morón, que intentará dar con la persona que profirió las amenazas.
La causa está caratulada como intimidación pública, y por la naturaleza de las amenazas y de la principal aludida también participan en la investigación integrantes del equipo de la Comisaría de la Mujer (CPM).
El primer paso en la investigación es revisar las cámaras de seguridad de la cuadra, que podrían dar cuenta de quién dejó el sobre con la nota y la bala.
Debido al incidente las actividades en la escuela de Haedo fueron suspendidas este viernes en víspera del fin de semana largo,. Por el momento no se anunciaron novedades con respecto a los viajes de egresados.
Las amenazas fueron tomadas muy en serio tanto por los directivos del colegio como por los investigadores policiales y judiciales dado que a principio de este año se registraron casos similares de estudiantes que anunciaron tiroteos en sus respectivas escuelas.
En algunos casos la Policía llegó a allanar los establecimientos educativos o las casas de los menores involucrados ante la difusión de imágenes de armas de fuego y mensajes con amenazas de muerte.
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