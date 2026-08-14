Feriados nacionales: confirman el fin de semana largo por el paso a la inmortalidad de San Martín

El 24 de agosto de 1816 nació la hija del general José de San Martín, el padre de la patria

Entre los acontecimientos más destacados de su trayectoria se encuentran la fundación del Regimiento de Granaderos a Caballo, su participación en la batalla de San Lorenzo, la formación del Ejército de los Andes y la histórica campaña que incluyó el cruce de la Cordillera de los Andes.