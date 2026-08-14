Feriados nacionales: confirman el fin de semana largo por el paso a la inmortalidad de San Martín
El feriado por San Martín formará un fin de semana largo de tres días. Además, el calendario nacional todavía suma jornadas de descanso en octubre, noviembre y diciembre.
El calendario de feriados establece que el próximo feriado nacional será el lunes 17 de agosto, jornada en la que se recuerda el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Al caer un lunes, la fecha dará lugar a un fin de semana largo de tres días consecutivos.
El descanso comenzará el sábado 15, continuará durante el domingo 16 y finalizará el lunes 17 de agosto. De esta manera, quienes puedan disfrutar del descanso tendrán una nueva oportunidad para organizar una escapada turística, realizar actividades en familia o simplemente aprovechar unos días sin obligaciones laborales.
Cuándo caerá el feriado por el paso a la inmortalidad de San Martín
La fecha homenajea la muerte del General José de San Martín, quien falleció el 17 de agosto de 1850 en Boulogne-sur-Mer, Francia. Considerado una de las figuras fundamentales de la independencia sudamericana, tuvo una participación decisiva en las campañas emancipadoras de Argentina, Chile y Perú.
Entre los acontecimientos más destacados de su trayectoria se encuentran la fundación del Regimiento de Granaderos a Caballo, su participación en la batalla de San Lorenzo, la formación del Ejército de los Andes y la histórica campaña que incluyó el cruce de la Cordillera de los Andes.
Calendario de feriados 2026
Después del feriado de agosto, el calendario oficial de feriados 2026 todavía contempla varias fechas de descanso durante los últimos meses del año:
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
- Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.
- Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.
- Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
- Viernes 25 de diciembre: Navidad.
Así, el tramo final de 2026 todavía ofrece distintas jornadas para organizar viajes, escapadas, actividades recreativas y reuniones familiares. Una buena oportunidad para quienes quieran aprovechar los próximos días de descanso.
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