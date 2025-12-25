Tips para recuperarse de la resaca por tomar alcohol en Navidad
Durante los festejos de Navidad o Año Nuevo es casi imposible negarte a tomar un trago, estos tips pueden ayuda a terminar con la resaca.
Durante la celebración de Navidad con los brindis solemos tomar un poco de más y el 25 padecemos las consecuencias. Las resacas son la forma que tiene el cuerpo de pasarnos factura: como si nos dijera que todo lo que bebimos y consumimos no nos va a salir gratis. Te dejamos algunos consejos para evitar las resacas.
Cómo evitar la resaca por tomar alcohol en las fiestas
1. Beber lentamente y con el estómago lleno. Si sos una persona pequeña, los efectos del consumo de alcohol serán mayores.
2. Beber con moderación. Las mujeres no deben consumir más de un trago por día y los hombres no más de dos. Un trago se define como la cantidad correspondiente a:
- Cerveza – 12 onzas (355 ml)
- Vino – 5 onzas (118 ml)
- Licor de 80 grados – 1 1/2 onza (44 ml)
3. Intercalar un vaso de agua entre los tragos que contengan alcohol. Esto ayudará a disminuir el consumo de bebidas alcohólicas y reducirá la deshidratación.
4. Las bebidas energéticas estimulan el sistema nervioso central, lo que provoca una ingesta mayor de alcohol. Evitar este tipo de combinaciones.
5. Se cree que los alcoholes destilados como el vodka o la ginebra podrían causar resacas más ligeras a diferencia de aquellas bebidas menos destiladas.
6. Productos naturales, como jugos de fruta o miel, se recomiendan para tratar las resacas.
7. La recuperación de una resaca es cuestión de tiempo. La mayoría desaparecen después de 24 horas.
8. Es bueno reponer las sales y el potasio que se pierden por el consumo de alcohol.
9. Descansar lo suficiente, incluso si te sentís bien a la mañana siguiente, es muy importante. Los efectos duraderos del alcohol podrían disminuir tu capacidad para desempeñarte de forma óptima.
10. Evitar tomar cualquier medicina para la resaca que contenga paracetamol, dado que puede causar daño hepático cuando se combina con alcohol.
