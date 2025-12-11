Haedo: un violento robo terminó en una persecución a tiros y un operativo relámpago
La secuencia comenzó en pleno mediodía, cuando dos motochorros emboscaron a una mujer y la redujeron con golpes y amenazas. La huida incluyó disparos contra frentistas y una carrera desesperada.
El mediodía en Haedo quedó sacudido por un episodio de extrema violencia que expuso, una vez más, la crudeza de la inseguridad en el conurbano bonaerense. Una mujer de 51 años circulaba en su moto Kawasaki Z400 cuando dos delincuentes, armados y con el rostro cubierto, la interceptaron en la intersección de Defensa y Primera Junta.
A pesar de que la intimidaron desde el primer momento, la víctima intentó resistirse y mantener el control del rodado, lo que desató una brutal agresión. Los ladrones la tiraron al suelo y le dieron patadas en la cabeza hasta doblegarla. La escena quedó captada por cámaras de seguridad y generó conmoción entre los vecinos que presenciaron el ataque desde sus hogares.
Mientras algunos residentes gritaban para intentar frenar el robo, los delincuentes respondieron abriendo fuego. Según determinaron los peritos, efectuaron al menos nueve disparos que impactaron contra fachadas, vidrios y vehículos estacionados. El caos se intensificó cuando, apenas se subieron a la moto robada, comenzaron su escape a toda velocidad por las calles del barrio.
En ese instante, un automovilista que manejaba un Fiat Palio rojo decidió intervenir y los persiguió durante varias cuadras, aunque terminó perdiendo el control y chocando violentamente contra un árbol en la esquina de Congreso. La denuncia de los vecinos activó un operativo policial que se puso en marcha de inmediato.
Sin embargo, la clave para avanzar en la investigación no vino de los testigos, sino del rastreador satelital instalado en la moto de alta cilindrada. Ese dispositivo permitió identificar su ubicación en tiempo real y condujo directamente a una vivienda ubicada sobre la calle Juan de Landara, en Hurlingham. Con autorización del fiscal Claudio Oviedo, se ordenó un allanamiento de urgencia en el que no solo hallaron la Kawasaki Z400 sustraída, sino también la motocicleta utilizada por los asaltantes.
Los dos sospechosos estaban dentro de la casa y fueron aprehendidos sin resistencia. Ambos quedaron imputados por robo agravado, abuso de armas y resistencia a la autoridad. Para la víctima, que terminó golpeada y shockeada, el episodio duró apenas unos minutos, pero las consecuencias dejaron al barrio entero en estado de alarma.
La secuencia completa, desde el ataque inicial hasta el operativo policial, dejó expuesta una violencia cada vez más frecuente y una reacción vecinal que, aunque motivada por la desesperación, también terminó con nuevos riesgos y daños materiales.
