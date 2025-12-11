Haedo: un violento robo terminó en una persecución a tiros y un operativo relámpago

Los dos sospechosos estaban dentro de la casa y fueron aprehendidos sin resistencia. Ambos quedaron imputados por robo agravado, abuso de armas y resistencia a la autoridad. Para la víctima, que terminó golpeada y shockeada, el episodio duró apenas unos minutos, pero las consecuencias dejaron al barrio entero en estado de alarma.

La secuencia completa, desde el ataque inicial hasta el operativo policial, dejó expuesta una violencia cada vez más frecuente y una reacción vecinal que, aunque motivada por la desesperación, también terminó con nuevos riesgos y daños materiales.