🟡Alerta amarilla del SMN: anuncian nieve en cuatro provincias

Qué provincias están bajo alerta por nieve y viento zonda

El reporte del organismo nacional detalla que las mayores complicaciones meteorológicas se concentrarán principalmente en la región de Cuyo y en el norte de la Patagonia. Ante este escenario, las autoridades locales recomiendan a toda la población tomar precauciones extremas, evitar actividades al aire libre y circular con máxima prudencia por las rutas.