🟡Alerta amarilla del SMN: anuncian nieve en cuatro provincias
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una nueva alerta amarilla por nieve, lluvias y viento zonda que afectarán a varias zonas del país.
Para este feriado del 9 de julio, el Servicio Meteorológico Nacional renovó su alerta amarilla debido a las condiciones climáticas adversas. Según el último reporte oficial del organismo, cuatro provincias argentinas se verán fuertemente afectadas por nieve, lluvias persistentes y ráfagas de viento zonda durante toda la jornada.
IMPORTANTE: Manuel Adorni firmó la Resolución 164/2025 antes de su renuncia y no hay feriado el viernes 10 de julio
Qué provincias están bajo alerta por nieve y viento zonda
El reporte del organismo nacional detalla que las mayores complicaciones meteorológicas se concentrarán principalmente en la región de Cuyo y en el norte de la Patagonia. Ante este escenario, las autoridades locales recomiendan a toda la población tomar precauciones extremas, evitar actividades al aire libre y circular con máxima prudencia por las rutas.
Las provincias que se encuentran bajo advertencia durante este jueves son las siguientes:
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Mendoza: rige un doble aviso por fuertes nevadas en toda la zona cordillerana y severas ráfagas de viento zonda que descenderán al llano.
San Juan: la provincia también se verá fuertemente impactada por el característico viento zonda en gran parte de su territorio.
Neuquén: se esperan intensas nevadas a lo largo del día que podrían generar acumulación y complicar la transitabilidad en los caminos de alta montaña.
Río Negro: el sistema de alerta temprana advirtió por la llegada simultánea de abundantes precipitaciones en forma de lluvia y nevadas de variada intensidad.
Para el resto del territorio nacional, incluyendo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, el mapa se mantiene sin advertencias vigentes a muy corto plazo, por lo que se espera un feriado con condiciones mucho más estables.
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