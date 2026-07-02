Más que granizo, pero menos que nieve: cómo es el graupel que podría caer en Buenos Aires por la bomba polar
El intenso frío extremo que afecta a la región anticipa la posible caída de graupel en Buenos Aires. Enterate qué es y cómo se diferencia de la nieve.
La irrupción de una severa ola polar está generando un fuerte descenso de las temperaturas, abriendo la puerta a fenómenos meteorológicos atípicos en la región metropolitana. Según los últimos pronósticos, el graupel podría hacerse presente durante las jornadas más gélidas, sorprendiendo a los habitantes con su particular textura blanda.
Qué es el Graupel y por qué ocurre este fenómeno
El graupel, también conocido como granizo blando o nieve granulada, es una precipitación sólida que se forma cuando las gotas de agua subenfriada se congelan sobre los cristales de nieve. A diferencia del granizo tradicional, que es duro e irregular, esta formación es blanca, opaca y muy frágil al tacto, desarmándose fácilmente al impactar contra el suelo o la ropa.
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Este fenómeno meteorológico requiere de condiciones muy específicas en la atmósfera. Con la inminente llegada del antarticazo, el aire frío extremo en los niveles medios y bajos de la tropósfera permite que la humedad se condense y precipite de esta forma tan particular, quedando visualmente en un punto intermedio entre una simple gota helada y un copo de nieve perfecto.
Diferencias clave entre nieve, granizo y graupel
Para evitar confusiones ante la histórica ola de frío que castigará a Buenos Aires, es vital entender las características principales de las distintas precipitaciones sólidas:
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Nieve: Son cristales de hielo que se agrupan en formas geométricas complejas. Caen lentamente, flotando de forma suave y silenciosa.
Granizo: Son bolas de hielo duro y sólido, a menudo transparentes o con capas, creadas por fuertes corrientes ascendentes en medio de tormentas severas.
Graupel: Se presenta como pequeñas bolitas de hielo blancas y opacas. Al atraparlas o apretarlas, se deshacen como si fueran pequeños copos de nieve compactados.
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