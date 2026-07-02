Más que granizo, pero menos que nieve: cómo es el graupel que podría caer en Buenos Aires por la bomba polar

Qué es el Graupel y por qué ocurre este fenómeno

El graupel, también conocido como granizo blando o nieve granulada, es una precipitación sólida que se forma cuando las gotas de agua subenfriada se congelan sobre los cristales de nieve. A diferencia del granizo tradicional, que es duro e irregular, esta formación es blanca, opaca y muy frágil al tacto, desarmándose fácilmente al impactar contra el suelo o la ropa.