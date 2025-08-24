Alerta en Bariloche por vientos fuertes: techos volados, árboles caídos y cortes de luz

Por otro lado, una de las situaciones más complejas tuvo lugar en la intersección de Remedios de Escalada y avenida 12 de Octubre, en el barrio El Ñireco, donde el viento arrancó el techo completo de un edificio en el que en el primer piso funciona un salón de fiestas infantiles.

También en Segundo Sombra casi 9 de Julio, el viento voló por completo el techo de una vivienda, que terminó sobre la vereda.

A esta complicada situación se le sumaron cortes de luz en distintas zonas de Bariloche. Desde la Cooperativa de Electricidad Bariloche (CEB) informaron que la caída de árboles y ramas sobre el tendido eléctrico provocó suspensiones momentáneas del servicio en varios sectores.

“Cayeron árboles y ramas sobre el tendido eléctrico, lo que generó suspensiones momentáneas del servicio en distintos sectores”, informaron en un comunicado. Además, detallaron que “todo el personal está afectado a los trabajos de reposición del sistema”.