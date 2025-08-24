Alerta en Bariloche por vientos fuertes: techos volados, árboles caídos y cortes de luz
Se registraron ráfagas de hasta 120 km/h que provocaron destrozos en casas, calles y tendido eléctrico.
Durante este domingo, se lanzó una alerta, ya que en las últimas horas un fuerte temporal de viento afectó la zona de Bariloche y Dina Huapi y dejó importantes destrozos: techos volados, árboles caídos, postes inclinados y cortes de luz en varios barrios.
Las ráfagas alcanzaron los 120 km/h y la ciudad se vio muy afectada por estas condiciones climáticas. A raíz de esto, Protección Civil y cuadrillas de emergencia trabajan intensamente para asistir a los vecinos y despejar calles bloqueadas por árboles y ramas.
El operativo de emergencia movilizó a Bomberos, SPLIF, Parques Nacionales, la Cooperativa de Electricidad Bariloche (CEB), Vialidad Provincial y cuadrillas municipales. Las tareas se concentran en zonas como Los Ñires, Segundo Sombra, Colonia Suiza y el Alto de Bariloche, donde se reportaron múltiples incidentes.
Según informó el medio El Cordillerano, quienes lograron comunicarse con Protección Civil, los daños incluyeron siete voladuras de techos y al menos dos caídas de árboles, hasta el momento.
Por otro lado, una de las situaciones más complejas tuvo lugar en la intersección de Remedios de Escalada y avenida 12 de Octubre, en el barrio El Ñireco, donde el viento arrancó el techo completo de un edificio en el que en el primer piso funciona un salón de fiestas infantiles.
También en Segundo Sombra casi 9 de Julio, el viento voló por completo el techo de una vivienda, que terminó sobre la vereda.
A esta complicada situación se le sumaron cortes de luz en distintas zonas de Bariloche. Desde la Cooperativa de Electricidad Bariloche (CEB) informaron que la caída de árboles y ramas sobre el tendido eléctrico provocó suspensiones momentáneas del servicio en varios sectores.
“Cayeron árboles y ramas sobre el tendido eléctrico, lo que generó suspensiones momentáneas del servicio en distintos sectores”, informaron en un comunicado. Además, detallaron que “todo el personal está afectado a los trabajos de reposición del sistema”.
