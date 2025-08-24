Rosario: nena de 5 años murió tras ingresar al hospital con lesiones y signos de abuso

El cuerpo fue trasladado al Instituto Médico Legal, donde se realizará la autopsia con estudios complementarios y anatomopatológicos. Los primeros exámenes forenses no permitieron establecer si las lesiones eran producto de hechos de violencia.

Ante la falta de elementos concluyentes, la madre y el padrastro recuperaron la libertad, aunque quedaron a disposición de la Justicia mientras se esperan los resultados definitivos de la autopsia.

Miraban TikTok y quedaron en medio de un tiroteo en Rosario: murió uno chico de 13 y su primo de 8 está grave

Un adolescente de 13 años murió y su primo de 8 quedó gravemente herido al quedar en medio de una violenta balacera ocurrida en la zona sur de Rosario. Los chicos estaban viendo TikToks en un celular cuando se produzca el tiroteo.

El hecho ocurrió este domingo cerca de 1.30, en una vivienda ubicada sobre Camino de los Quinteros al 2800, donde ambos chicos se encontraban jugando con un celular en el living cuando fueron alcanzados por los disparos. Según los primeros datos de la investigación, personas aún no identificadas ingresaron al patio de la casa y abrieron fuego hacia el interior.

Los menores fueron trasladados de urgencia en un vehículo particular hasta la guardia de un hospital. La víctima de 13 años presentaba cuatro impactos de bala, en el hombro, el tórax, un glúteo y el muslo derecho, y falleció poco después de su ingreso al nosocomio En tanto, su primo fue herido en la cabeza y en una pierna, y permanece en estado reservado.

En la escena del crimen, la policía secuestró al menos siete vainas servidas, que serán peritadas. La causa, caratulada como "homicidio", quedó a cargo de la fiscal Marisol Fabbro, quien ordenó una serie de medidas, entre ellas, el secuestro de tres teléfonos celulares y la verificación del auto en el que fueron trasladados los heridos.

Durante el procedimiento, personal de la Policía de Investigaciones (PDI) halló una caja fuerte en el domicilio, que fue abierta por orden judicial, y que dentro tenía aproximadamente 1.600.000 pesos. La justicia intenta ahora reconstruir lo ocurrido y determinar quiénes y por qué atacaron de forma tan brutal a los dos menores.