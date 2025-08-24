Alerta meteorológica genera preocupación este lunes en Buenos Aires: cuáles son las zonas del AMBA afectadas

Vuelven las lluvias al AMBA

lluvias fuertes.jpg Lluvias fuertes y posible caída de granizo.

Según informa el Servicio Meteorológico Nacional, el octavo mes del año se despedirá de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires con chaparrones, porque se esperan lluvias para el fin de semana que viene.

El sábado que viene, 30 de agosto, se esperan lluvias y lloviznas en el AMBA, mientras que el domingo 30 se anuncian tormentas más fuertes, que podrían tener continuidad en la madrugada del primero de septiembre.

A partir del primero día del mes de la primavera comenzarán a mejorar las condiciones del tiempo y no se anuncian lluvias al menos en la semana inicial del noveno mes del año.