Alerta meteorológica genera preocupación este lunes en Buenos Aires: cuáles son las zonas del AMBA afectadas
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarillas para este lunes. Vuelven las lluvias a la zona del AMBA.
Este lunes estará complicado en algunas ciudades de la provincia de Buenos Aires, entre las que se encuentran algunas zonas del AMBA, según informó en las últimas horas el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
En tanto, el Servicio Meteorológico Nacional también confirmó la fecha del regreso de las lluvias a la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense: agosto se despide con precipitaciones.
Alerta amarilla este lunes en Buenos Aires
El organismo oficial emitió una alerta amarilla para este lunes por vientos fuertes, en su zona central-este, afectando a algunas zonas del AMBA, como la ciudad de La Plata.
Según informó el SMN, el área será afectada por vientos fuertes del sector oeste con velocidades entre 35 y 55 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h..
Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional
- Evitá actividades al aire libre.
- Asegurá los elementos que puedan volarse.
- Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Vuelven las lluvias al AMBA
Según informa el Servicio Meteorológico Nacional, el octavo mes del año se despedirá de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires con chaparrones, porque se esperan lluvias para el fin de semana que viene.
El sábado que viene, 30 de agosto, se esperan lluvias y lloviznas en el AMBA, mientras que el domingo 30 se anuncian tormentas más fuertes, que podrían tener continuidad en la madrugada del primero de septiembre.
A partir del primero día del mes de la primavera comenzarán a mejorar las condiciones del tiempo y no se anuncian lluvias al menos en la semana inicial del noveno mes del año.
