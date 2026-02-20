Alerta en Chubut por dos nuevos focos de incendios forestales en el Parque Nacional Los Alerces
Durante enero hubo más de 35 mil hectáreas arrasadas por el fuego en ese parque de Chubut, y ahora se detectaron nuevos episodios cerca de Puerto Ciprés.
Personal de Bomberos Voluntarios de Chubut se movilizó este viernes a dos puntos del Parque Nacional Los Alerces en los que se detectaron nuevos focos de incendios forestales, presuntamente intencionales. Los episodios se suman a la larga seguidilla de enero, que llevó al Gobierno nacional a declarar la Emergencia Ígnea.
Los nuevos focos de incendios se registraron durante la madrugada de este viernes cerca de Puerto Ciprés, Población Burgos, a unos 800 metros de la costa norte del río Grande-Futaleufú. Se trata de un paraje donde hay un camping.
En las últimas horas el Diario Río Negro informó que las autoridades de Chubut consideran la posibilidad de que se trate de dos incendios forestales que fueron provocados porque no hubo tormentas eléctricas en las últimas horas, y en la zona ya trabajan 34 brigadistas.
Los bomberos cuentan con dos aviones anfibios, dos aviones hidrantes y un helicóptero equipado con helibalde, además de botes semirrígidos, a la vez que se utilizaron herramientas manuales, motobombas, motosierras y 55 tramos de manguera.
Por el momento se afectaron unas 4 hectáreas en el primer incendio, mientras que el segundo sigue activo en un cañadón de difícil acceso.
Desde la Administración de Parques Nacionales informaron que los servicios turísticos de la zona norte y centro prestan servicio de manera habitual, aunque se recomendó a los habitantes evitar la circulación donde están los incendios.
Para los turistas y demás visitantes, las sendas Laguna Toro y La Balsa permanecían cerradas, y se restringió la navegación en el embalse Amutuy Quimey, el área sur del lago Futalaufquen.
Durante enero de 2026 quedaron arrasadas unas 35.000 hectáreas del Parque Nacional Los Alerces, y el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, pidió incorporar al Código Penal la figura de "ecocidio" por el efecto a largo plazo de los incendios forestales en el medio ambiente.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario