Alerta en Chubut por dos nuevos focos de incendios forestales en el Parque Nacional Los Alerces

incendio los alerces 2

Desde la Administración de Parques Nacionales informaron que los servicios turísticos de la zona norte y centro prestan servicio de manera habitual, aunque se recomendó a los habitantes evitar la circulación donde están los incendios.

Para los turistas y demás visitantes, las sendas Laguna Toro y La Balsa permanecían cerradas, y se restringió la navegación en el embalse Amutuy Quimey, el área sur del lago Futalaufquen.

Durante enero de 2026 quedaron arrasadas unas 35.000 hectáreas del Parque Nacional Los Alerces, y el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, pidió incorporar al Código Penal la figura de "ecocidio" por el efecto a largo plazo de los incendios forestales en el medio ambiente.