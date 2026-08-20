¿Nieve en Buenos Aires? Alerta por frío con máximas bajo cero y viento con ráfagas de 70 km/h
El avance de una masa de aire polar provocará un marcado descenso térmico con heladas, ráfagas de 70 km/h y frío extremo en varias provincias argentinas.
El avance de un nuevo frente frío polar desde la Patagonia cambiará radicalmente el panorama meteorológico para este fin de semana en todo el país. La llegada de una masa de aire seco y polar provocará un desplome de las temperaturas con valores hasta 12 grados por debajo de lo normal.
Cómo afectará el viento y las bajas temperaturas en Buenos Aires
Para el territorio bonaerense y la Costa Atlántica, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente un alerta por vientos intensos del sector sur con velocidades de entre 35 y 45 km/h, acompañados por ráfagas que podrán alcanzar los 70 km/h.
Aunque la probabilidad de precipitaciones níveas queda circunscripta a las zonas cordilleranas y patagónicas, en la provincia de Buenos Aires el impacto se sentirá con fuerza:
- Costa Atlántica: ambiente sumamente ventoso durante el sábado y domingo, con temperaturas máximas que no superarán los 10°C.
- Interior bonaerense: presencia de heladas generalizadas en el oeste, noroeste y el sector serrano de Sierra de la Ventana.
- Capital Federal y Conurbano: marcada caída de la sensación térmica, cielo con nubosidad variable y ambiente plenamente invernal.
Heladas y máximas bajo cero en el interior del país
El centro de altas presiones dominará la escena climática nacional hacia el fin de semana, consolidando mañanas con heladas en gran parte de las provincias. En el centro y sudoeste de Mendoza, San Luis y sur de Córdoba, los registros térmicos se ubicarán entre 10 y 12 °C por debajo de la media habitual para esta época del año.
El panorama más extremo se vivirá en la Patagonia, donde el sur de Río Negro y el norte de Chubut podrían registrar temperaturas máximas bajo cero, mientras que continuarán las nevadas en sectores cordilleranos de Santa Cruz y Tierra del Fuego.
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