Se va el frío, llega el calor y un frente de tormentas que opacará el fin de semana: qué días habrá lluvias
Si bien el AMBA ya no sufrirá las bajas temperaturas, se espera que el ascenso térmico esté acompañado de humedad y tormentas. Los detalles.
Coincidentemente con los primeros días de la primavera, el frío parece haber llegado a su fin -al menos, de manera temporal- en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). No obstante, el pronóstico del tiempo indica que, conjuntamente con el ascenso de temperaturas, llegarán tormentas a la Ciudad y el Gran Buenos Aires.
En este sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) aportó mayores detalles, al igual que los expertos de Meteored.
Se va el frío, llega el calor y un frente de tormentas que opacará el fin de semana: qué días habrá lluvias
El pronóstico meteorológico prevé un fin de semana marcado por la inestabilidad en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, con bajas en la temperatura, ráfagas de viento y el regreso de las tormentas acompañadas por descargas eléctricas.
La jornada del viernes comenzará con marcas agradables y un ambiente cálido para la época, registrando una máxima de 25°C y una mínima de 14°C. Sin embargo, la nubosidad irá en aumento y habrá una probabilidad del 30% de lluvias aisladas (alrededor de 0,1 mm de precipitación).
Para el sábado se espera una leve mejora en las condiciones del tiempo. Aunque el cielo se mantendrá parcialmente nublado, no se prevén precipitaciones.
Lo más notable será el descenso de la temperatura, con una mínima de 12°C y una máxima que apenas alcanzará los 18°C. Los vientos se intensificarán significativamente, registrando velocidades sostenidas y ráfagas de entre 22 y 47 km/h.
El panorama volverá a complicarse a partir del domingo. Las probabilidades de precipitaciones ascenderán drásticamente al 80%, previéndose acumulados de alrededor de 5 mm de agua. La jornada será fresca, con marcas térmicas entre los 11°C de mínima y los 17°C de máxima, en combinación con vientos constantes de entre 22 y 48 km/h.
El punto crítico del evento meteorológico llegará el lunes, cuando las lluvias vengan acompañadas por actividad eléctrica y tormentas. La probabilidad de precipitaciones se mantendrá alta en toda la jornada. La temperatura oscilará entre los 14°C y los 20°C, mientras que el viento reducirá paulatinamente su intensidad.
Recomendaciones ante las tormentas venideras en el AMBA
Se aconseja a los vecinos del AMBA salir previstos de paraguas e impermeable, circular con precaución en la vía pública durante el domingo y el lunes debido a la visibilidad reducida y las calzadas resbaladizas, y asegurar objetos que puedan ser desplazados por los fuertes vientos del fin de semana.
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