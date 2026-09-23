Se va el frío, llega el calor y un frente de tormentas que opacará el fin de semana: qué días habrá lluvias

Lo más notable será el descenso de la temperatura, con una mínima de 12°C y una máxima que apenas alcanzará los 18°C. Los vientos se intensificarán significativamente, registrando velocidades sostenidas y ráfagas de entre 22 y 47 km/h.

El panorama volverá a complicarse a partir del domingo. Las probabilidades de precipitaciones ascenderán drásticamente al 80%, previéndose acumulados de alrededor de 5 mm de agua. La jornada será fresca, con marcas térmicas entre los 11°C de mínima y los 17°C de máxima, en combinación con vientos constantes de entre 22 y 48 km/h.

El punto crítico del evento meteorológico llegará el lunes, cuando las lluvias vengan acompañadas por actividad eléctrica y tormentas. La probabilidad de precipitaciones se mantendrá alta en toda la jornada. La temperatura oscilará entre los 14°C y los 20°C, mientras que el viento reducirá paulatinamente su intensidad.

Lluvias y tormentas en Buenos Aires.

Recomendaciones ante las tormentas venideras en el AMBA

Se aconseja a los vecinos del AMBA salir previstos de paraguas e impermeable, circular con precaución en la vía pública durante el domingo y el lunes debido a la visibilidad reducida y las calzadas resbaladizas, y asegurar objetos que puedan ser desplazados por los fuertes vientos del fin de semana.