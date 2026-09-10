Alerta por fuertes vientos en Mar del Plata y la Costa Atlántica: el anuncio para este viernes

Recomendaciones del SMN ante alerta por vientos:

Evitar actividades al aire libre.

No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Retirar objetos que puedan ser volados por el viento (como macetas en balcones).

Circular con precaución si es necesario conducir, y mantenerse informado por las autoridades locales.

Alerta por diluvio, con tormentas y granizo: a qué hora llega y qué zonas afectará

Otro anuncio del SMN está dirigido a diversas áreas de la República Argentina, donde un anunciado diluvio tendrá lugar este viernes. A lo largo de toda la jornada se presentarán lluvias y tormentas de variada intensidad, con especial foco en Misiones, Corrientes, Chaco y Santa Fe, donde la alerta es de color naranja.

Se esperan fenómenos severos que incluyen ráfagas de viento superiores a los 90 km/h, caída de granizo y fuerte actividad eléctrica. En cuanto a las lluvias, se estima un acumulado de entre 40 y 85 mm, aunque estas cifras podrían ser mayores en sectores específicos.

En tanto, Formosa, Santiago del Estero, Córdoba, Entre Ríos y San Luis presentan una alerta meteorológica de color amarillo.

En este sentido, la advertencia del organismo meteorológico respecto de estos territorios indica que habrá tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y principalmente caída granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.