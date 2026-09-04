Alerta meteorológica para este sábado: encienden alarmas por fuertes vientos que azotarán a la Costa Atlántica

Región Noroeste y Precordillera (Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja y Tucumán): Prevalecerá la presencia de viento Zonda en zonas precordilleranas y valles, pudiendo generar un repentino ascenso de temperatura, baja humedad relativa y reducción de la visibilidad por levantamiento de polvo. En las zonas de alta montaña de Jujuy, Catamarca y La Rioja se esperan vientos del oeste con velocidades sostenidas de 50 a 70 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 100 km/h.

Región de Cuyo (San Juan, Mendoza y San Luis): El avance de un frente frío traerá vientos del sector sur con intensidades entre 30 y 45 km/h y ráfagas que pueden escalar a los 65 km/h. En las cordilleras sanjuanina y mendocina, en tanto, las ráfagas sobrepasarían los 100 km/h, acompañadas por probables nevadas en la alta cordillera.

Zona Pampeana y Costa Atlántica (Sudoeste de Buenos Aires, Sudeste de La Pampa y Este de Río Negro): Durante las primeras horas del sábado se anticipa una fuerte rotación del viento hacia el sector sur. En el área sur de la provincia de Buenos Aires (incluyendo el sector costero) y el sudeste pampeano, las ráfagas pueden soplar con fuerza extrema, superando localmente los 80 a 90 km/h.