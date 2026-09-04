Alerta meteorológica para este sábado: encienden alarmas por fuertes vientos que azotarán a la Costa Atlántica
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta amarilla por vientos que podrían ocasionar estragos. Las recomendaciones del organismo.
Conjuntamente con el fuerte descenso de temperaturas que el país sufrirá este sábado y que se acentuará el domingo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una preocupante alerta meteorológica por intensos vientos que afectarán a varias zonas del país, con especial énfasis en la Costa Atlántica.
En este sentido, el organismo brindó el detalle correspondiente y las recomendaciones a tener en cuenta frente al adverso clima.
Alerta meteorológica: encienden alarmas por fuertes vientos que azotarán a la Costa Atlántica
Para este sábado 5 de septiembre, el mapa meteorológico traza una llamativa franja de advertencia que atraviesa el país de norte a sur, combinando vientos del sur en el llano, fenómenos de viento Zonda en precordillera y ráfagas del oeste en las zonas de alta montaña y la Costa Atlántica.
Cuáles serán las principales zonas afectadas:
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Región Noroeste y Precordillera (Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja y Tucumán): Prevalecerá la presencia de viento Zonda en zonas precordilleranas y valles, pudiendo generar un repentino ascenso de temperatura, baja humedad relativa y reducción de la visibilidad por levantamiento de polvo. En las zonas de alta montaña de Jujuy, Catamarca y La Rioja se esperan vientos del oeste con velocidades sostenidas de 50 a 70 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 100 km/h.
Región de Cuyo (San Juan, Mendoza y San Luis): El avance de un frente frío traerá vientos del sector sur con intensidades entre 30 y 45 km/h y ráfagas que pueden escalar a los 65 km/h. En las cordilleras sanjuanina y mendocina, en tanto, las ráfagas sobrepasarían los 100 km/h, acompañadas por probables nevadas en la alta cordillera.
Zona Pampeana y Costa Atlántica (Sudoeste de Buenos Aires, Sudeste de La Pampa y Este de Río Negro): Durante las primeras horas del sábado se anticipa una fuerte rotación del viento hacia el sector sur. En el área sur de la provincia de Buenos Aires (incluyendo el sector costero) y el sudeste pampeano, las ráfagas pueden soplar con fuerza extrema, superando localmente los 80 a 90 km/h.
Norte de la Patagonia (Chubut y Península Valdés): Se mantendrán vientos moderados a fuertes con ráfagas del sector oeste/sudoeste afectando la franja costera y meseta.
Recomendaciones oficiales
Ante el nivel de alerta emitido por el organismo oficial, las autoridades de Defensa Civil recomiendan:
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Evitar actividades al aire libre y no exponerse en zonas arboladas o con estructuras inestables.
Asegurar elementos sueltos en techos, balcones o patios que puedan ser desplazados por el viento.
Extremar la precaución al conducir por rutas nacionales y provinciales afectadas por ráfagas intensas, polvo en suspensión o hielo/nieve acumulada.
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