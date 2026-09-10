El Gobierno firmó el decreto 242/2022 y suspenderán la licencia de conducir a quienes incurran en esta falta
Incurrir repetidamente en ciertas infracciones puede salir muy caro: la normativa vial establece que el conductor se arriesga a perder la licencia de conducir.
Buscando reducir los accidentes de tránsito y consolidar la prevención en las rutas del país, el Gobierno reglamentó la suspensión automática de la licencia de conducir para quienes agoten el saldo del Scoring al cometer de forma reincidente faltas graves, especialmente, cuando se trate de exceso de velocidad.
La disposición quedó ratificada mediante el Decreto 242/2022, el cual puso en marcha el Sistema Nacional de Scoring. De esta manera, se actualizó la normativa de la Ley de Tránsito 24.449 para homologar los castigos en todo el territorio nacional y penalizar a los conductores recurrentes.
Cómo funciona el Scoring
Mediante este esquema, todo conductor inicia con una base de 20 puntos al emitir o renovar el carnet de conducir. Cada multa confirmada resta unidades en función de la gravedad del hecho, y si se consume la totalidad del saldo, la licencia es inhabilitada de forma automática durante el período estipulado por la norma.
Entre el abanico de faltas, los organismos de control pusieron la lupa sobre conductas habituales, como el exceso de velocidad. Así, las autoridades recordaron que la reiteración de esta transgresión provoca la suspensión directa de la Licencia Nacional, dado que es una falta penalizada con 10 puntos del Scoring.
Si se comete dos veces, te suspenden la licencia de conducir y recuperarla no es tan sencillo.
Cómo aplica la quita de puntos: los faltas y sus penalizaciones
Descuento de 20 puntos (pérdida total del carnet)
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Participar u organizar picadas/competencias no autorizadas en la vía pública.
Conducir estando inhabilitado o con la licencia suspendida.
Descuento de 10 puntos
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Conducir bajo los efectos del alcohol, estupefacientes o medicamentos que alteren las capacidades.
Negarse a someterse a controles de alcoholemia o sustancias.
Superar el límite máximo de velocidad en más de un 30%.
Descuento de 5 puntos
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Cruzar o no respetar los semáforos.
Superar el límite de velocidad entre un 10% y un 30%.
Manejar con la licencia vencida.
Circular sin casco obligatorio (en el caso de motociclistas).
Descuento de 4 a 2 puntos
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4 puntos: Manejar utilizando el celular, auriculares o reproductores de audio, o circular sin el cinturón de seguridad colocado.
1 a 2 puntos: Infracciones menores como no portar la documentación obligatoria, estacionar en lugares no permitidos o no encender las luces bajas.
Consecuencias por perder todos los puntos
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1.ª vez: Inhabilitación de la licencia por 60 días.
2.ª vez: Inhabilitación por 120 días.
3.ª vez: Inhabilitación por 180 días. En sucesivas reincidencias, los plazos se duplican continuamente.
Para restablecer la licencia tras una sanción es obligatorio cumplir el tiempo de suspensión y realizar un curso de reeducación vial. Si transcurren 2 años sin cometer faltas, el saldo total de 20 puntos se restablece de forma automática.
¿Cómo saber cuántos puntos tengo?
- Acceder a la página oficial (miScoring)
- Proporcionar los datos personales, incluyendo tipo de DNI, número y sexo correspondiente al trámite.
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