Fentanilo contaminado: por ahora, Casación rechaza que los familiares de una víctima sean querellantes

Para fundar tal postura, el juzgado de primera instancia y la Cámara de Apelaciones afirmaron que el Hospital Italiano informó que el lote de fentanilo investigado fue comprado el 31/03/25, es decir, con posterioridad al deceso de Pagani (30/03/25).

A su vez, señalaron que el lote de fentanilo administrado a la víctima fue el Nº 40550 de la marca Denver Farma con presencia en su cuerpo de bacteria (brevundinomas vesicularis) mientras que el lote contaminado objeto de la causa fue el Nº 31202 de la marca HLB y suministrada por la Droguería Nueva Era, con la presencia en los fallecidos de la bacteria Klebsiella pneumoniae ni Ralstonia pickettii.

Para confirmar el rechazo de que los familiares directos del fallecido sean tenidos –de momento– como querellantes, los jueces Borinsky y Carbajo ponderaron que la resolución cuenta con los elementos necesarios para ser considerada fundada y que no fue vulnerado la garantía de tutela judicial efectiva ni el debido acceso a la justicia.

Además, sostuvieron que, en las actuales circunstancias de la causa, por el momento los pretensos querellantes no poseen un interés legítimo en aquel expediente, en razón de que la muerte de su familiar sería ajena a lo que los sentenciantes han estipulado como objeto de investigación.

Por último, valoraron que, sin perjuicio de lo que pueda surgir del avance de la pesquisa, corresponderá al juez de primera instancia evaluar, de acuerdo con las circunstancias que se presenten, la eventual adopción de las medidas que estime pertinentes a fin de resguardar la posibilidad de que los familiares del fallecido Ítalo Reinaldo Pagani puedan ejercer los derechos que eventualmente les correspondan.

Sin embargo, el juez Gustavo Hornos votó en disidencia y consideró que correspondía admitir a los familiares como querellantes.

Para Hornos, rechazar el pedido únicamente por la diferencia de un día entre el fallecimiento y la adquisición del lote de fentanilo implicaba una mirada demasiado restrictiva. Advirtió que se había omitido analizar el posible contexto de contaminación existente en el hospital.

En ese sentido, destacó que de la historia clínica surgía que Pagani había recibido Propofol proveniente del mismo laboratorio relacionado con el fentanilo investigado y que, según el planteo de los familiares, también se encontraba en mal estado.

El juez dijo: “limitar el objeto procesal a la evaluación de dos únicos lotes de fentanilo resulta prematuro en esta etapa”.

Además, señaló que para ser considerado ofendido y poder constituirse como querellante no es necesario demostrar definitivamente el delito, sino plantear una hipótesis que justifique la investigación.

“Nos encontramos ante un hecho trágico y que podría ser producto de la utilización de fármacos adquiridos en el mismo laboratorio y administrados por el mismo Hospital Italiano de La Plata”, sostuvo Hornos.

Pagani murió el 30 de marzo de 2025 en el Hospital Italiano de La Plata. El planteo de los familiares se vinculó con la posible utilización de medicamentos contaminados durante su internación.