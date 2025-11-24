Alerta genera preocupación este lunes en Buenos Aires: el informe del SMN para el feriado

Como siempre, el organismo mantenía una serie de recomendaciones ante el fenómeno climático.

Evitá salir.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

Tené precaución al conducir.

Cómo sigue el clima en el AMBA

El fin de semana largo continúa con buenas condiciones del clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), mientras que se espera un ascenso de las temperaturas para los próximos días, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En este contexto, el lunes feriado también se anticipa con clima agradable, ya que el organismo prevé cielo algo nublado durante el día y despejado en la noche, con temperaturas de entre 13 grados para la mínima y 26 para la máxima.