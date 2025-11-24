Alerta genera preocupación este lunes en Buenos Aires: el informe del SMN para el feriado
El Servicio Meteorológico Nacional mantenía una serie de advertencias por viento fuerte para este lunes feriado en varias zonas del país.
El mal clima sigue en varias partes de la Argentina y por eso el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó para este lunes feriado nuevos alertas viento fuerte, con varias regiones afectadas, entre ellas, algunas de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad.
De esta manera, sigue este lunes 24 de noviembre un aviso de nivel amarillo por viento, que alcanza a zonas de las provincias de Buenos Aires, La Pampa y San Luis.
En concreto, la advertencia rige para el suroeste de Buenos Aires, el sureste de La Pampa y el noroeste de San Luis. En tanto, el SMN no tenía otros alertas por tormentas o lluvias, al menos, para el resto de la jornada.
Alerta por viento fuerte
El informe del SMN para las zonas alcanzadas este lunes 24 de noviembre por este aviso indica que el área será afectada por vientos del sector norte con velocidades entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h.
Como siempre, el organismo mantenía una serie de recomendaciones ante el fenómeno climático.
- Evitá salir.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.
- Tené precaución al conducir.
Cómo sigue el clima en el AMBA
El fin de semana largo continúa con buenas condiciones del clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), mientras que se espera un ascenso de las temperaturas para los próximos días, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
En este contexto, el lunes feriado también se anticipa con clima agradable, ya que el organismo prevé cielo algo nublado durante el día y despejado en la noche, con temperaturas de entre 13 grados para la mínima y 26 para la máxima.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario