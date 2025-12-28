Alerta por gripe H3N: confirmaron dos casos en Neuquén

Desde el Ministerio de Salud insistieron en la importancia de sostener las medidas de prevención habituales, especialmente en esta época del año. Entre las principales recomendaciones se destacan:

Mantener al día la vacunación antigripal, en especial en los grupos de riesgo: personas gestantes, puérperas, niñas y niños de 6 a 24 meses, niñas y niños de 2 a 8 años con factores de riesgo, personas de 9 a 64 años con enfermedades preexistentes (cardíacas, respiratorias, renales, inmunosupresión, obesidad o diabetes) y mayores de 65 años.

Lavarse frecuentemente las manos.

Ventilar los ambientes.

Cubrirse al toser o estornudar.

Ante síntomas respiratorios, quedarse en casa y consultar al sistema de salud, especialmente si se pertenece a un grupo de riesgo.