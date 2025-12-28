Alerta por gripe H3N: confirmaron dos casos en Neuquén
Las autoridades sanitarias informaron que ambos pacientes evolucionaron favorablemente y ya recibieron el alta médica.
El Ministerio de Salud de Neuquén confirmó la detección de dos casos de influenza A(H3N2) subclado K en la provincia. La información fue brindada en conferencia de prensa, donde las autoridades sanitarias llevaron tranquilidad a la población al remarcar que se trata de casos aislados y que no existe circulación comunitaria del virus.
El ministro de Salud provincial, Martín Regueiro, explicó que ambos pacientes requirieron internación por cuadros de neumonía, aunque evolucionaron de manera favorable y ya fueron dados de alta. “No hay evidencia de transmisión comunitaria sostenida en Neuquén”, subrayó el funcionario.
En un contexto de aumento de la actividad del virus a nivel internacional durante los últimos meses, Regueiro detalló que el subclado K del virus influenza A(H3N2) ya fue identificado en varios países. Sin embargo, aclaró que hasta el momento no se ha observado una mayor gravedad clínica asociada a esta variante ni un incremento en las hospitalizaciones o fallecimientos en comparación con temporadas anteriores.
“El sistema de vigilancia epidemiológica y virológica de la provincia se encuentra reforzado y monitoreando la situación de manera permanente”, indicó el ministro, quien remarcó que no se trata de un escenario alarmante, sino de un evento que está siendo controlado de forma oportuna y eficaz.
Medidas de prevención
Desde el Ministerio de Salud insistieron en la importancia de sostener las medidas de prevención habituales, especialmente en esta época del año. Entre las principales recomendaciones se destacan:
- Mantener al día la vacunación antigripal, en especial en los grupos de riesgo: personas gestantes, puérperas, niñas y niños de 6 a 24 meses, niñas y niños de 2 a 8 años con factores de riesgo, personas de 9 a 64 años con enfermedades preexistentes (cardíacas, respiratorias, renales, inmunosupresión, obesidad o diabetes) y mayores de 65 años.
- Lavarse frecuentemente las manos.
- Ventilar los ambientes.
- Cubrirse al toser o estornudar.
Ante síntomas respiratorios, quedarse en casa y consultar al sistema de salud, especialmente si se pertenece a un grupo de riesgo.
