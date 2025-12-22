Drama en Neuquén: baleó a su expareja tras una alerta de auxilio y terminó suicidándose

intento-femicidio-neuquenintento femicidio neuquen

De inmediato, la casa fue preservada para el trabajo del personal de Criminalística y se dio intervención a las autoridades judiciales correspondientes. La víctima fue trasladada en primera instancia al hospital Natalio Burd de Centenario, pero debido a la gravedad de la lesión fue derivada de urgencia al hospital Castro Rendón, en la capital neuquina. Allí ingresó con una herida de arma de fuego en la cabeza y debió ser sometida a una cirugía. Su estado de salud continúa siendo crítico.