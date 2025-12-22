Drama en Neuquén: baleó a su expareja tras una alerta de auxilio y terminó suicidándose
Un violento episodio sacudió a la ciudad neuquina cuando un hombre atacó a tiros a su expareja dentro de una vivienda. La mujer permanece internada en estado crítico.
La ciudad de Centenario, en la provincia de Neuquén, vivió este domingo una jornada marcada por la violencia de género tras un grave intento de femicidio que terminó con un desenlace fatal. Un hombre disparó contra su expareja dentro de una vivienda y, luego del ataque, se quitó la vida. La mujer logró sobrevivir y permanece internada en estado crítico en el hospital Castro Rendón, donde es asistida bajo estricta observación médica.
El hecho ocurrió durante la tarde, en una casa ubicada en la intersección de Formosa y Agrimensor Arriaga, dentro del sector conocido como Toma Familias Unidas. Según informaron fuentes oficiales, el episodio se desencadenó cerca de las 15:30, cuando la víctima activó el Botón de Alerta Personal (B.A.P.), un dispositivo de emergencia destinado a personas en situación de riesgo por violencia de género. A partir de esa señal, se desplegó un operativo policial y sanitario en la zona.
Minutos después de recibida la alerta, un móvil de la Comisaría Quinta se dirigió al domicilio. Al llegar, los efectivos advirtieron detonaciones de arma de fuego provenientes del interior de la vivienda, por lo que solicitaron de inmediato la presencia de una ambulancia. Tras ingresar al lugar, constataron una escena estremecedora: una mujer herida de bala y un hombre sin signos vitales.
De inmediato, la casa fue preservada para el trabajo del personal de Criminalística y se dio intervención a las autoridades judiciales correspondientes. La víctima fue trasladada en primera instancia al hospital Natalio Burd de Centenario, pero debido a la gravedad de la lesión fue derivada de urgencia al hospital Castro Rendón, en la capital neuquina. Allí ingresó con una herida de arma de fuego en la cabeza y debió ser sometida a una cirugía. Su estado de salud continúa siendo crítico.
Desde el Ministerio de Seguridad provincial aportaron un dato clave en la reconstrucción de los hechos. Ese mismo día, a las 13:07, la mujer había realizado una activación previa del sistema S.O.S., en la que alertó que su agresor se encontraba merodeando fuera de su domicilio. En esa ocasión, personal policial acudió al lugar, dialogó con la víctima y el hombre se retiró en un automóvil Renault. No se registraron lesiones ni se formalizó una denuncia en ese momento.
El Botón de Alerta Personal había sido entregado a la mujer el pasado 12 de diciembre y figuraba como usuaria activa en el sistema. El agresor, identificado como Fernando Gabriel Gómez, ya estaba registrado como tal. Mientras avanza la investigación judicial para esclarecer cada detalle de lo ocurrido, el caso vuelve a poner en foco la gravedad de la violencia de género y la urgencia de reforzar los mecanismos de prevención y protección.
