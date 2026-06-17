Roblox lanza su nueva Guía para Padres 2026 junto a Grooming Argentina
La plataforma de videojuegos Roblox y la ONG Grooming Argentina presentaron una guía actualizada para garantizar la seguridad de los menores en internet.
En un esfuerzo por fomentar entornos digitales más seguros para los niños y adolescentes, la popular plataforma de videojuegos Roblox y la organización Grooming Argentina actualizaron su manual preventivo. Esta valiosa herramienta educativa brinda recursos concretos destinados a las familias para comprender y acompañar las dinámicas virtuales actuales.
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¿Qué incluye la nueva Guía para Padres de Roblox y Grooming Argentina?
La relación entre ambas entidades comenzó en 2018 y se renovó a principios de este año para continuar promoviendo la protección en línea de los menores de edad. La nueva edición del documento busca que los tutores conozcan en detalle la plataforma de entretenimiento, abarcando las siguientes funciones clave:
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Configuración de privacidad: La guía detalla el funcionamiento de los controles parentales y los novedosos sistemas de estimación de edad facial para un acceso seguro a las funciones de comunicación.
Prevención y bienestar: El manual abarca estrategias de prevención primaria y secundaria frente a posibles situaciones de riesgo cibernético, fomentando constantemente la comunicación abierta entre padres e hijos.
Denuncias rápidas: El material introduce formalmente GAPP, la aplicación desarrollada por la ONG que permite reportar casos de acoso de forma rápida y confidencial, brindando acceso a canales de asistencia y orientación inmediata.
El compromiso con la ciberseguridad y la educación en el país
Hernán Navarro, Fundador y Director Ejecutivo de Grooming Argentina, destacó que la protección infantil en internet exige hoy una responsabilidad compartida entre las familias, las escuelas, la sociedad civil y las propias plataformas. En línea con este concepto, la colaboración trasciende los límites del mundo digital e impulsa importantes actividades educativas presenciales.
A modo de ejemplo, durante el mes de abril de 2026 se llevaron a cabo presentaciones escolares para más de 195 estudiantes de entre 8 y 13 años en instituciones de Río Negro y Buenos Aires. Asimismo, la organización capacitó a 250 docentes y equipos técnicos en la provincia de Jujuy. Con un promedio que superó los 130 millones de usuarios activos diarios en el primer trimestre de este año, la compañía de videojuegos mantiene firme su compromiso de incorporar perspectivas locales para erradicar el delito cibernético y fortalecer el bienestar de su inmensa comunidad.
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