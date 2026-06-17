Roblox lanza su nueva Guía para Padres 2026 junto a Grooming Argentina

A modo de ejemplo, durante el mes de abril de 2026 se llevaron a cabo presentaciones escolares para más de 195 estudiantes de entre 8 y 13 años en instituciones de Río Negro y Buenos Aires. Asimismo, la organización capacitó a 250 docentes y equipos técnicos en la provincia de Jujuy. Con un promedio que superó los 130 millones de usuarios activos diarios en el primer trimestre de este año, la compañía de videojuegos mantiene firme su compromiso de incorporar perspectivas locales para erradicar el delito cibernético y fortalecer el bienestar de su inmensa comunidad.