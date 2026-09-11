Alerta por lluvias y severos vientos que azotarán a Buenos Aires: qué zonas serán más afectadas
El Servicio Meteorológico Nacional alertó a Mar del Plata y la toda la Costa Atlántica, así como también a otras localidades de la provincia de Buenos Aires.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) volvió a poner en alerta a los habitantes de la provincia de Buenos Aires, por dos importantes variaciones climáticas: las lluvias que afrontará en las próximas horas el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y los severos vientos que le esperan a Mar del Plata y la Costa Atlántica.
Siguen las lluvias en el AMBA y nublan el sábado
El Área Metropolitana de Buenos Aires sufrirá una jornada muy inestable y fría durante el arranque del fin de semana. Para este sábado 12 de septiembre se pronostica un clima desapacible, cubierto y con lluvias constantes en distintos momentos del día.
Los registros de temperatura se mantendrán acotados en una franja muy estrecha, con una mínima de 10°C y una máxima que no superará los 12°C.
Cabe señalar que el agua comenzará a hacerse sentir desde las primeras horas, con precipitaciones intermitentes. Seguidamente, la inestabilidad se extenderá durante varias horas, manteniendo el ambiente fresco y húmedo.
Hacia las últimas horas de la jornada las condiciones comenzarán a mejorar lentamente, dando paso a una tregua en las lluvias.
Alerta por fuertes vientos en Mar del Plata y la Costa Atlántica
El mapa de alertas emitido por el organismo oficial mantiene bajo advertencia a una vasta región del territorio bonaerense, abarcando desde la franja costera atlántica hasta diversos municipios del interior provincial. Entre las localidades afectadas se encuentran General Pueyrredon (Mar del Plata), los distritos del Partido de la Costa (San Bernardo, Pinamar, Villa Gesell), Miramar, Necochea, Balcarce, Ayacucho, Maipú, Azul, entre otras.
Para estas zonas, se esperan vientos sostenidos del sector sudoeste con intensidades de entre 30 y 50 km/h. Cabe señalar que las ráfagas más fuertes podrían sobrepasar puntualmente los 70 km/h. Se estima que la fuerza del viento empiece a amainar progresivamente en las primeras horas del sábado.
Recomendaciones del SMN ante alerta por vientos:
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Evitar actividades al aire libre.
No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
Retirar objetos que puedan ser volados por el viento (como macetas en balcones).
Circular con precaución si es necesario conducir, y mantenerse informado por las autoridades locales.
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