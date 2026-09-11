Alerta por lluvias y severos vientos que azotarán a Buenos Aires: qué zonas serán más afectadas

Alerta por fuertes vientos en Mar del Plata y la Costa Atlántica

El mapa de alertas emitido por el organismo oficial mantiene bajo advertencia a una vasta región del territorio bonaerense, abarcando desde la franja costera atlántica hasta diversos municipios del interior provincial. Entre las localidades afectadas se encuentran General Pueyrredon (Mar del Plata), los distritos del Partido de la Costa (San Bernardo, Pinamar, Villa Gesell), Miramar, Necochea, Balcarce, Ayacucho, Maipú, Azul, entre otras.

Para estas zonas, se esperan vientos sostenidos del sector sudoeste con intensidades de entre 30 y 50 km/h. Cabe señalar que las ráfagas más fuertes podrían sobrepasar puntualmente los 70 km/h. Se estima que la fuerza del viento empiece a amainar progresivamente en las primeras horas del sábado.

Recomendaciones del SMN ante alerta por vientos: