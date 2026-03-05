Preocupante alerta meteorológica afecta a la mitad del país este viernes: dónde serán las peores tormentas
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió por malas condiciones climáticas para varias provincias de la Argentina. Todos los detalles.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas para este viernes que mantienen en guardia a diversas regiones del territorio argentino. Bajo los niveles de riesgo naranja y amarillo, el organismo técnico advirtió sobre la inminencia de tormentas que podrían presentar complicaciones severas a lo largo de toda la jornada.
De acuerdo con el último parte oficial, se espera que el fenómeno meteorológico desarrolle celdas de tormenta de distinta magnitud, con potencial para generar daños en áreas urbanas y rurales. Ante la llegada de este frente, las autoridades nacionales y provinciales han reforzado los pedidos de precaución a la ciudadanía.
Alerta naranja para La Rioja, Córdoba y San Luis
Aunque no en la totalidad de sus territorios, estas tres regiones tienen una alerta naranja por tormentas de fuerte intensidad. Se esperan fenómenos severos que incluyen ráfagas de viento superiores a los 90 km/h, caída de granizo y fuerte actividad eléctrica.
En cuanto a las lluvias, se estima un acumulado de entre 40 y 85 mm, aunque estas cifras podrían ser mayores en sectores específicos.
Alerta amarilla por tormentas para 14 provincias
Los territorios del país que estarán afectados por la alerta amarilla de este viernes son Salta, Jujuy, Tucumán, Formosa, Chaco, Misiones, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, San Juan, Córdoba, San Luis, Mendoza y La Pampa.
En este sentido, la advertencia del organismo meteorológico respecto de los territorios donde se esperan precipitaciones indica que habrá lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y principalmente caída granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.
Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante tormentas
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
