Alerta meteorológico genera preocupación este lunes en Buenos Aires: qué dice el informe del SMN

Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, pudiendo ser superados de forma puntual. Los mayores acumulados se esperan en las zonas más elevadas.

Recomendaciones por lluvias fuertes:

El Servicio Meteorológico Nacional mantenía un alerta amarillo y sus correspondientes recomendaciones.

Evitá actividades al aire libre.

No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

Quedate lejos de zonas costeras y ribereñas.

Mantenete informado por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Alerta por viento fuerte

La nueva advertencia del organismo meteorológico indicó que, en zonas con alerta amarilla, el área será afectada por vientos del sector norte con velocidades entre 35 y 50 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h.

Recomendaciones por viento fuertes:

Evitá actividades al aire libre.

Asegurá los elementos que puedan volarse.

Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.